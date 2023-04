Afrique: Les États membres de l'UA sont encouragés à ratifier le traité sur la capacité de gestion des risques en Afrique

Addis Ababa le — L'Union africaine (UA) a exhorté les États membres à ratifier le traité sur la capacité de risque de l'Afrique afin de renforcer le financement de la gestion des risques de catastrophe sur le continent.

Accueillie par la Commission de l'UA à Addis-Abeba, la 13e Conférence des parties (COP) de la capacité de gestion des risques en Afrique(ARC) s'est fait l'écho de la nécessité de faire face d'urgence à l'augmentation des risques de catastrophe sur le continent.

La conférence a également encouragé les États membres de l'UA qui n'ont pas ratifié le Traité sur la capacité de risque de l'Afrique à le faire afin de renforcer le financement de la gestion des risques de catastrophe sur le continent.

L'ambassadrice Josefa Sacko, commissaire de l'UA chargé de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et du développement durable (DARBE), a déclarée : "J'encourage les États membres non signataires à signer et à ratifier le traité ARC dès que possible et à devenir membres de ce mécanisme et de cette solution panafricaine innovante de financement des risques de catastrophe".

Le traité contribue à apporter des réponses rapides aux risques naturels et à protéger les moyens de subsistance de nos populations les plus vulnérables. La solidarité panafricaine dans la gestion des risques climatiques a un sens financier, a ajouté la commissaire.

Ibrahima Cheikh Diong, sous-secrétaire général des Nations unies et directeur général du groupe ARC, a déclaré que d'ici avril 2023, seuls 11 pays avaient ratifié l'instrument et 35 l'avaient signé.

"Il est temps pour les États membres de l'UA de s'approprier le financement de la gestion des risques de catastrophe et de réduire la dépendance extrême à l'égard du financement des donateurs", a-t-il déclaré.

Le groupe ARC travaille depuis dix ans dans le domaine du financement de la gestion des risques de catastrophes. L'institution a récemment développé des produits pour les inondations et mis en place des instruments de financement pour les cyclones tropicaux et la sécheresse.

Les Républiques du Malawi, de Madagascar et de Mauritanie ont fait part de leurs meilleures pratiques en matière d'utilisation des produits de l'ARC.

Les États membres ont également partagé leurs perspectives sur les défis auxquels est confronté le financement des risques de catastrophe sur le continent.

Les participants ont convenu que la durabilité d'ARC Ltd est une préoccupation majeure étant donné l'entrée de nouveaux acteurs dans la sphère du financement des risques de catastrophe. Les États membres ont également indiqué des solutions potentielles aux problèmes sous-jacents.