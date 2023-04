Afrique du Nord: Algérie-Portugal - Le renforcement des relations bilatérales évoqué

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a reçu un appel téléphonique de son homologue portugais, Joao Cravinho avec qui il a évoqué les relations entre les deux pays liés depuis 2005 par un traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, indique un communiqué du ministère.

"Les discussions ont porté sur le renforcement des relations de coopération entre les deux pays et l'intensification du dialogue politique bilatéral notamment en prévision des échéances bilatérales importantes prévus dans un futur proche", précise la même source.

Les deux parties ont passé en revue les questions d'intérêt commun dans les deux rives de la Méditerranée, saluant, par la même occasion, "la convergence de vues et de positions entre les deux pays fondées sur leur attachement aux objectifs et aux principes de la charte des Nations Unies et leur volonté mutuelle de contribuer activement aux efforts de règlement des crises et des conflits qui menacent la paix et la sécurité dans la région et dans le monde", conclut le communiqué.