Algérie: Priorité de garantir une couverture globale en électricité à tous les citoyens et investisseurs

EL BAYADH — Le ministère de l'Energie et des Mines a pour priorité de garantir la couverture des besoins en électricité à tous les citoyens et investisseurs du pays, a affirmé mardi d'El Bayadh, le responsable du secteur, Mohamed Arkab.

Lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, en compagnie des présidents directeurs généraux de Sonelgaz et de Naftal, respectivement Mourad Adjel et Abdelkader Chafi, le ministre de l'Energie et des Mines a indiqué que la stratégie de son département ministériel vise à assurer une couverture globale du réseau d'électricité à tous les citoyens et investisseurs dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture.

Le ministre a mis l'accent également sur le raccordement des zones industrielles, zones d'activités et périmètres agricoles au réseau d'électricité dans le cadre du programme du Gouvernement portant sur l'accompagnement des investisseurs pour relancer leurs différents projets, réaliser la croissance et créer des postes d'emploi au travers l'ensemble des wilayas.

M. Arkab a salué les efforts déployés par Sonelgaz qui procède à la réalisation de différents projets liés au raccordement au réseau d'électricité, notamment pour sa célérité dans leur concrétisation, comme c'est le cas de la station mobile réalisée en deux mois avec un coût de 200 millions DA dégagé du budget de ce groupe, et ce, dans le cadre de la stratégie de l'Etat portant sur la transition énergétique.

Le ministre de l'Energie et des Mines a annoncé que la wilaya d'El Bayadh est concernée par le projet de production de l'électricité à travers les stations d'énergie solaire pour une capacité de production de 15.000 mégawatts que l'Etat oeuvre à concrétiser dans plusieurs wilayas du pays.

Par ailleurs, Mohamed Arkab a souligné que le raccordement de différentes régions du pays au réseau de gaz naturel est aussi parmi les priorités de l'Etat, affirmant qu'il est question de prendre en charge toutes les régions éloignées, soit à travers le gaz naturel pour les zones proches des réseaux de transport ou en s'appuyant sur les citernes de gaz propane pour les zones éloignées.

Dans ce cadre, il a indiqué que la coordination s'opère avec le secteur de l'industrie pour augmenter la production de citernes de gaz propane du pays et répondre ainsi à la demande de ces équipements destinés aux zones d'ombre. Il sera procédé avant l'hiver prochain à la fourniture de 250 citernes de gaz propane dans la wilaya d'El Bayadh.

Le ministre s'est enquis des conditions de travail au centre de conversion des véhicules au gaz de pétrole liquéfié (GPL) au chef-lieu de wilaya.

A l'occasion, le Pdg de Naftal a fait savoir que 700.000 véhicules utilisent actuellement ce carburant dans le pays, signalant que l'année dernière plus de 14.000 véhicules se sont reconvertis au GPL et circulent avec cette énergie amie de l'environnement. Il est attendu vers la fin de l'année en cours d'atteindre 1 million de véhicules circulant au GPL.

Dans le village "Wafak" (commune d'El Bayadh), M. Arkab a procédé à la mise en service d'un réseau de distribution publique de gaz naturel au profit de plus de 140 bénéficiaires sur un linéaire de 13 km de transport et d'un réseau de distribution de plus de trois kilomètres (3km).

Le ministre poursuivra sa visite dans la wilaya d'El Bayadh en présidant, à "Dhayat El Bagra", dans la commune de Brezina, l'inauguration d'une station mobile de production de l'électricité par gaz de 20 mégawatts, de même qu'un projet de raccordement d'exploitations agricoles au périmètre agricole "Bahria" à partir de cette station.