Algérie: Blida - Nécessaire accélération de la cadence des travaux au site 'Haouch Errih'

BLIDA — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a insisté, mardi, lors de sa visite du site des 6.500 logements AADL de"Haouch Errih", sur les hauteurs de Sefsaf à Meftah (Est de Blida), sur la nécessité d'accélérer la cadence des travaux et de réduire la durée de réalisation des différents équipements publics programmés sur site, a indiqué un communiqué du ministère de l'Habitat.

Selon le même document, le ministre a ordonné lors de son inspection des travaux d'aménagement externes du site, en compagnie du wali Ahmed Mabed, d'"accélérer la cadence des travaux", notamment concernant l'ouverture de pistes supplémentaires pour faciliter les mouvements au sein du chantier, de même que les travaux de réalisation des murs de soutènement, dont le taux d'avancement est de près de 25%.

S'adressant aux entreprises réalisatrices, le ministre a insisté sur la nécessité d'une "coordination" entre elles, pour qu'elles puissent achever les travaux simultanément, tout en adoptant le système de travail 3x8 (trois équipes différentes se relayant sur le même poste pour une durée de 8 heures chacune).

Toujours selon le même communiqué du ministère de l'Habitat, M. Belaribi a recommandé aux services concernés la réalisation d'un autre CEM. Il a, en outre, fixé à "fin du mois de mai au plus tard, le lancement des travaux de quatre équipements publics et la fin juin prochain pour le coup d'envoi des travaux des équipements publics restants".

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a, également, instruit les responsables en charge des travaux de l'impératif de la réduction des délais de réalisation à 10 mois pour le lycée, 8 mois pour la polyclinique et le CEM et 6 mois pour les trois écoles primaires.

La même source a précisé que M. Belaribi a recommandé au directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL) d'affecter des locaux pour les services postaux et la Sonelgaz, pour une annexe communale et des sièges pour les ressources en eau et Algérie Télécom.

Le communiqué du ministère de l'Habitat a souligné la "poursuite des travaux" et "la coordination des efforts avec l'entreprise Sonelgaz", au même titre que les raccordements aux réseaux d'eau potable.