Afrique: Le Mali, Wagner, et les armes turques

Dans sa dernière livraison publiée le 31 aout 2021, La Chronique d'Amnesty International cite un journal russe basé à Londres, The Bell, selon lequel l'idée de créer Wagner aurait germé en 2012 dans l'esprit de hauts responsables de l'armée et du renseignement russes. Objectif, mettre sur pieds une armée privée « utilisable pour régler des problèmes par la force ».

Le Mali aurait-il eu l'intention d'acheter des armes turques pour les transmettre au groupe Wagner ? Les renseignements américains font des révélations.

Tout est parti d'une cinquantaine de pages des services secrets américains sur la guerre en Ukraine qui ont fuité sur internet.

Et selon les informations contenues dans ces documents, le groupe russe Wagner aurait noué des contacts en Turquie en vue d'acheter des armes et du matériel militaire. Des armes à utiliser en Ukraine et au Mali.

Le Mali dont le chef de la transition, le colonel Assimi Goita, aurait déclaré que son pays pourrait acheter des armes turques pour le compte de Wagner.

Mais, Antoine Glaser, spécialiste des questions africaines, se veut prudent sur cette révélation.

"C'est difficile à savoir parce que s'ils achètent de l'armement, ils diront que c'est pour le Mali. Après, c'est probable qu'ils retrocèdent une partie de cet armement au groupe Wagner. Mais c'est difficile à recouper comme information. Et qui sait d'où proviennent toutes ces armes aux mains des groupes armés dans la bande sahélo-saharienne ? ", se demande le chercheur.

Seidik Abba, journaliste, spécialiste du Sahel, ne s'avance pas non plus.

" Les seuls éléments qui sont établis et qui sont indiscutables, c'est la proximité de la junte malienne avec Wagner. Sachant que Wagner ne peut pas acheter directement des armes, le groupe peut passer par des subterfuges, utiliser ses relations avec l'Etat malien pour acheter des armes à la Turquie"

La Turquie vend des armes au Mali

Sous les militaires en place à Bamako depuis plus de deux ans, le Mali a renforcé ses liens militaires avec la Russie qui lui a fourni plusieurs avions de combats, des radars et autres équipements militaires. Le pays ainsi que d'autres Etats de la région, achète aussi des armes à la Turquie.

" La Turquie aujourd'hui produit des drones dont l'efficacité est prouvée. Le Niger et le Burkina ont acheté des drones à la Turquie ainsi que des avions de reconnaissance fabriquées par la Turquie que les pays du Sahel ont achetés. Le président de Wagner s'est plaint que la Russie ne produise plus suffisamment d'armes et de munitions dont ils ont besoin. Ce sont ces armes que la Turquie peut vendre au Mali et qui pourraient aller du côté de Wagner", estime Seidik Abba.

Antoine Glaser voit surtout dans cette révélation un message adressé à la Turquie : vendre des armes au groupe Wagner serait pour les Occidentaux une sorte de trahison de l'alliance atlantique.

" La Turquie est officiellement dans le camp américain. Donc dire qu'il y a des armes turques aux mains de Wagner c'est un message envoyé par les Américains à la Turquie pour lui dire que vous êtes dans l'OTAN avec nous et cela ne vous empêche pas de vendre des armes à celui que nous avons désigné comme notre ennemi en Afrique."

Les documents des services secrets américains décrivent aussi la planification, par le service de renseignement militaire de la Russie, d'une campagne de propagande dans les pays africains. Objectif: retourner l'opinion publique contre les dirigeants qui soutiennent l'Ukraine et discréditer les États-Unis et la France, en particulier.