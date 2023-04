Afrique: Le Président João Lourenço souligne la solidarité de l'Angola avec les autres États

Luanda — La République d'Angola, avec son expérience, cherche à aider les pays frères à surmonter les conflits qui les affectent, à travers le dialogue et la recherche de la paix, a déclaré ce mardi, à Luanda, le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço.

L'homme d'État angolais a fait cette déclaration lors de la cérémonie d'ouverture du IX Conseil consultatif élargi du ministère des Relations extérieures, auquel participent les chefs des missions diplomatiques et consulaires.

A l'occasion, il a souligné qu'avec la paix et la stabilité, les pays en conflits encore latents consacreraient toutes les énergies et ressources disponibles au service exclusif du développement économique et social de la population.

"La région des Grands Lacs, qui englobe un nombre considérable de pays, est très riche en ressources minérales, hydriques, forestières et en terres arables, dont le développement est retardé depuis des décennies par l'instabilité quasi permanente qui y règne", a déploré le Président angolais en évoquant la situation politico-militaire vécue dans certains pays africains.

Selon João Lourenço, les populations de ces pays ne bénéficient pas du grand potentiel existant, que ce soit d'un point de vue économique, social ou commercial.

Il a déclaré que, bien que dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) divers groupes soient actifs, «aujourd'hui une fenêtre d'opportunité s'est ouverte pour le cantonnement, le désarmement et la réintégration des éléments du groupe armé M23».

Concernant le cessez-le-feu en vigueur depuis environ un mois dans l'est de la RDC, le Président João Lourenço a déclaré que « tout devrait être fait pour mettre en place les mesures nécessaires, avec l'urgence que l'affaire requiert, pour ne pas manquer la fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte ».

Il a rappelé que l'Angola avait été victime de l'invasion et de l'occupation d'une partie de son territoire par l'armée de l'ancien régime d'Apartheid d'Afrique du Sud.

Face à ce scénario, a-t-il dit, les Angolais se sont battus sur le terrain et ont remporté les batailles successives qui ont abouti à la bataille de Cuito Cuanavale, mais peut-être que la paix définitive n'aurait pas été atteinte pour l'Angola, l'indépendance de la Namibie, la libération de Nelson Mandela et la chute du régime de l'apartheid, « si nous n'avions pas négocié et signé les accords de New York »

"C'est pourquoi la diplomatie angolaise défend la résolution négociée et pacifique des conflits, quelles que soient leur ampleur et sur n'importe quel continent", a-t-il déclaré.

Conflits en Europe et au Moyen-Orient

João Lourenço a reconnu que le monde suivait avec une grande inquiétude le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et l'annexion de territoires d'un pays indépendant, "une situation que l'Angola condamne".

En ce sens, le Chef de l'Etat angolais a appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, afin de créer les conditions pour le début des négociations, en vue d'établir une paix durable et d'éviter l'escalade d'une guerre qui a causé la plus grande crise humanitaire, alimentaire et énergétique que le monde ait connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945

Pour l'homme d'État angolais, la guerre entre la Russie et l'Ukraine représente la plus grande menace pour la paix et la sécurité mondiales, en raison de l'implication directe et indirecte des grandes puissances internationales.

Selon le Président de la République, un monde sans règles est extrêmement dangereux pour tout le monde, même pour ceux qui s'estiment plus forts et invincibles.

Il a souligné que tous les faits les plus récents survenus sur la scène internationale démontraient l'urgence de restructurer le Conseil de sécurité des Nations unies, garantissant la présence, en tant que membres permanents, des régions de la planète actuellement exclues, telles que l'Afrique et l'Amérique latine et du Sud, dont les voix ne peuvent être négligées car elles peuvent être décisives dans la prise de décisions sur des questions clés telles que la paix et la sécurité, la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement, la santé publique et d'autres qui ont à voir avec la survie de tous au niveau mondial.

« Des solutions sûres et durables n'ont pas encore été trouvées pour des situations de conflits dangereux et prolongés comme ceux de la péninsule coréenne et l'israélo-palestinien, dont les résolutions du Conseil de sécurité ont été bafouées et ignorées », a-t-il ajouté.