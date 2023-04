Angola: La Mission militaire CIRGL salue la stabilité dans la région Nord

Cabinda — La situation de stabilité politique et militaire le long de la frontière entre la province de Cabinda et les Républiques du Congo et démocratique du Congo a été saluée par la Mission militaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.

Le fait a été souligné ce mardi, à la presse par le chef de l'équipe d'experts de l'organe technique du Mécanisme conjoint de vérification élargie de la Conférence internationale des Grands Lacs, le colonel Ermar Kongba, à l'issue de la brève rencontre tenue avec le gouverneur de Cabinda, Mara Quiosa, dans cette province de l'extrême nord d'Angla.

Le colonel Ermar Kongba a également mentionné qu'à Cabinda, où il a travaillé pendant deux jours, il y avait une sécurité positive dans toute la région, ce qui permet une bonne collaboration avec les autorités militaires des pays voisins, garantissant une circulation des personnes et biens à travers les frontières communes, en toute sécurité, paix et stabilité.

Cependant, il a dit que l'organisation était préoccupée par la situation dans certains États membres, comme la République centrafricaine (RCA) et l'est de la République démocratique du Congo, où il existe une certaine instabilité qui nécessite un engagement politique à tous les niveaux pour qu'il y ait de la paix et la réconciliation.

Le haut responsable a reconnu les efforts et le rôle joué par le Président angolais, João Lourenço, une personnalité politique qui, selon lui, a une grande expérience dans la résolution des conflits dans la région, déployant des efforts pour stabiliser le continent.

La Mission conjointe du mécanisme de vérification élargie est un organe technique militaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, dont la mission fondamentale est de vérifier les incidents enregistrés dans les États membres, d'enquêter sur tout indice susceptible de générer des incidents, ainsi que de vérifier la situation sécuritaire de tous les États membres de la région des Grands Lacs.

La délégation a déjà quitté la ville de Cabinda, retournant à son Siège dans la ville de Goma, République Démocratique du Congo, via la frontière terrestre de Yema, au sud de Cabinda (Angola).