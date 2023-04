Angola: L'Assemblée nationale prépare la 147ème Assemblée générale de l'UIP

Luanda — L'Assemblée nationale de l'Angola prépare les conditions pour accueillir, en octobre de cette année, la 147ème Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP).

A cet effet, l'Assemblée nationale a créé, ce mardi, une commission qui sera coordonnée par la présidente de l'hémicycle, Carolina Cerqueira, avec la coordinatrice adjointe Idalina Valente, tandis que le député Kilamba Van-dúnem est le coordinateur du secrétariat exécutif, intégrant et le 2e vice-président de l'Assemblée nationale, député Arleth Chimbinda.

L'organisation de cet événement repose sur un accord signé entre l'Assemblée nationale et le Secrétariat de l'UIP, en mars 2023, à Manama, capitale du Royaume de Bahreïn, où les parties s'engagent à favoriser la coopération par la solidarité, la concertation et le dialogue, en faveur du bien-être et l'amélioration des conditions sociales des populations.

Selon Carolina Cerqueira, les conditions humaines, matérielles et techniques étaient en cours de création, avec un personnel dynamique, participatif et engagé et des députés qui montreront l'expérience de l'organisation.

L'Union interparlementaire est composée de 178 parlements nationaux et de 12 assemblées régionales. L'UIP est actuellement le principal interlocuteur parlementaire des Nations Unies.