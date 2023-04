Afrique: Football - La JS Kabylie, monument du foot algérien, menacé de relégation

Qualifiée en quarts de finale de la Ligue des champions africaine, la JS Kabylie, club le plus titré en Algérie, souffre dans son championnat national. Le club est avant-dernier au classement et menacé par une relégation qui serait historique.

Du haut de ses 14 titres de champions, 5 Coupes d'Algérie, et 6 Coupes d'Afrique dont deux Ligues des champions, la Jeunesse sportive de Kabylie a peur d'une chute qui ferait tâche dans son histoire. Le club le plus titré du foot algérien voit en effet la relégation se rapprocher après 19 journées de championnat.

Avec seulement quatre victoires et surtout dix défaites depuis le début de la saison, la JSK n'est désormais pas à l'abri d'une relégation. Ce qui serait une première pour ce club qui a accédé à l'élite en 1969. Pour Ali Ferghani, l'ex-capitaine de la sélection algérienne et de la JS Kabylie, le club fait les frais d'une gestion hasardeuse depuis plusieurs années. « Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans une situation telle que celle-ci. Ce serait malheureux que la JSK descende, elle qui n'a jamais été jamais rétrogradée en deuxième division. Elle a encore des chances, de se maintenir et il faut avoir cette volonté de bien faire, et d'être positif. Mais elle est véritablement en danger, très en danger. »

« Le plus important est que la JSK se maintienne »

Si les Canaris tremblent en championnat, paradoxalement, ils sont toujours en lice en Ligue des Champions africaine où ils affronteront le tenant du titre, l'Espérance de Tunis, en quarts de finale. Mais pour Ali Ferghani, sauver la JS Kabylie de la relégation reste l'objectif numéro un.

« C'est bien que le club aille le plus loin possible en Coupe d'Afrique, mais il faut avoir le même rendement en championnat. Ce n'est pas le cas. Le plus important est que la JSK se maintienne, même si elle se fait éliminer par l'Espérance, cela passera inaperçu. Par contre, une rétrogradation restera collée au club, et c'est ce que je ne souhaite pas. »

Quinzième au classement général, sur 16 équipes, le maintien en Ligue 1 est toujours possible. La JS Kabylie a trois matchs en retard à jouer et peut espérer encore ne pas faire partie des deux équipes qui seront reléguées en fin de saison.