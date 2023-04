Togo: Ce sera sans le MPDD d'Agbéyomé Kodjo

C'est la position affichée par le président du parti lui-même en exil depuis 2020 à la suite des remous ayant suivi les élections présidentielles auxquelles Agbéyomé Kodjo a participé en tant que candidat sous la bannière de la DMK (Dynamique Monseigneur Kpodzro).

Dans une interview sur DMK TV dont nos confrères de Togoscoop en font l'écho, Agbéyomé Kodjo a indiqué, « ma formation politique, le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD) garde le cap du parachèvement de la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020... ». Une réaction qui rend ainsi public un divorce entre sa formation politique et tous leurs désormais anciens camarades qui ont fait e choix de faire l'aventure des législatives et si possible des régionales, sous la bannière d'un nouveau regroupement du nom de DMP (Dynamique pour la Majorité du Peuple).

Et poursuit le candidat malheureux à la présidentielle de Février 2020, selon les résultats de la CENI et de la Cour constitutionnelle, « Notre serment de fidélité mue par la promesse de ramener la victoire au peuple souverain fonde le combat que mène le gouvernement légitime du Togo. (...) Dès lors, la consécration de l'éthique au coeur de l'action politique que défend Mgr Kpodzro et moi-même n'autorise guère quelle que forme de trahison en allant empocher des milliards sur le dos du peuple togolais ni poursuivre deux lièvres à la fois contrairement à la sagesse multimillénaire africaine. Ainsi donc, en cohérence à notre serment de fidélité au peuple togolais et dans la pleine conscience de notre mission générationnelle, ma formation politique, le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD) garde le cap du parachèvement de la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 comme décidé par l'Assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2023 de l'ensemble de l'écosystème DMK et ne prendra donc pas part aux prochaines élections si elles se tenaient que propose d'organiser le régime illégitime des fossoyeurs de la République sans énucléation de la grave crise politique sans précédent que connait le Togo et reconnu unanimement en mai 2021 par l'ensemble des ambassadeurs des pays occidentaux réunis au sein du G5 ».

Dans la foulée, Agbéyomé dit saluer le mérite de Mgr Fanoko « pour son patriotisme notre respect notre amour, notre compassion et un devoir de mémoire ».

Quelle sera la prochaine trajectoire du parti MPDD ? Restera-t-il toujours au sein de la nouvelle dynamique mise en place ou non ? La suite nous situera.