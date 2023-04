Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 18,481 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 11 avril 2023

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 18,481 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce lundi 11 avril 2023.

Cette capitalisation est passée de 7426,326 milliards de FCFA la veille à 7444,807 milliards de FCFA ce 11 avril 2023. Cette augmentation est liée à la progression de 0,25% de l'indice composite (l'indice général de la Bourse) à 200,12 points contre 199,62 points la veille. Cet indice est désormais légèrement au-dessus des 200 points.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a gagné 0,27% à 100,11 points contre 99,84 points la veille. Lui aussi est légèrement au-dessus des 100 points.

L'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré la plus forte hausse avec 0,75% à 102,45 points contre 101,69 points la veille.

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est en baisse de 30,097 milliards, à 10 014,188 milliards de FCFA contre 10 044,285 milliards de FCFA le 7 avril 2023.

La valeur des transactions à fait un plongeon, se situant à 314,364 millions FCFA contre 2,602 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 6,64% à 1 285 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 5,13% à 820 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (plus 3,57% à 1 450 FCFA) et BOA Burkina Faso (plus 3,36% à 5 685 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 4,00% à 4 800 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 3,38% à 5 295 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 2,81% à 2 770 FCFA), Total Sénégal (moins 1,60% à 2 460 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 1,43% à 690 FCFA).