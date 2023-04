Sénégal: Accessibilité et coût de la connectivité - L'opérateur Sonatel s'engage pour un wifi accessible

Dans un communiqué de presse, Sonatel, l'opérateur leader au Sénégal, assure aujourd'hui son engagement à rendre le wifi accessible à un maximum de Sénégalais et à offrir une connectivité de qualité à tous ses clients. Sonatel informe avoir réduit de moitié les prix d'accès à Internet depuis 2016.

« Durant la crise Covid (2020-2021), Sonatel a accompagné les Sénégalais à continuer leurs activités (télé-école, télétravail, etc.). Et, pour s'adapter aux nouveaux usages, Sonatel a lancé de nouvelles offres Flybox, conçues pour une transition vers la fibre optique, avec un prix du Giga le moins cher du marché et fortement subventionné. De plus, la pandémie avait ralenti la capacité de déploiement de la fibre optique, rendant encore plus pertinente ces offres », lit-on dans le communiqué.

Selon l'opérateur, les offres Flybox, représentant moins de 1% des abonnés, consomment aujourd'hui 32% de la capacité data 4G, créant une surcharge du réseau 4G qui impacte l'expérience client. Il est nécessaire de transférer les nouveaux usages post covid vers les technologies filaires (Adsl, fibre), seules capables de supporter ces besoins très haut débit au travail ou à domicile où nous notons 6 à 8 usagers derrière chaque accès.

« En 2022, nous avons retrouvé pleinement notre capacité de déploiement de la Fibre et avons intensifié le plan de déploiement de la fibre optique visant à atteindre 500.000 prises disponibles en 2023. L'offre Fibre Xeweul, lancée en août 2022, propose une connexion illimitée à 14.900 F par mois, soit une baisse de 10.000 F sur la redevance mensuelle, rendant la fibre accessible à davantage de Sénégalais. En privilégiant les zones de vie où il y a une forte présence de clients Flybox, plus de 50.000 ont déjà migré vers cette offre », ajoute l'opérateur.

Sonatel souligne avoir également ajusté les tarifs des offres Flybox, avec une baisse des tarifs de la gamme en mobilité et une hausse des volumes data sans changement de prix. « Elles ont été revues avec une baisse du prix d'accès et des volumes ajustés. Pour les clients professionnels, des ajustements similaires ont été opérés. Après ces ajustements, les offres Flybox de Sonatel demeurent les moins chères du marché », soutient Sonatel.

Fidèle à notre démarche d'écoute, Sonatel informe avoir rencontré les associations de consommateurs ce 6 avril pour donner suite au courrier d'information transmis avant le lancement de ces nouvelles offres. Dans la même lancée nous avons rencontré l'Artp le même jour. Nous nous félicitons de la qualité des échanges qui ont permis de lever certaines incompréhensions. Néanmoins, nous sommes attentifs aux préoccupations exprimées quant à l'insatisfaction d'une partie de nos clients. Une nouvelle rencontre est prévue prochainement.

Sonatel s'engage à étudier la situation des clients Flybox non éligibles à la fibre optique et à l'Adsl et à répondre à leurs besoins, tout en assurant la meilleure qualité de service à tous nos clients. Sonatel continuera d'investir dans les technologies innovantes, telles que la 5G, pour apporter des solutions aux exigences d'un Sénégal toujours plus connecté.