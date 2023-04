Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Avril 2023

Mali : Attaque meurtrière d’un convoi militaire- La mise au point du parquet

Le procureur de la République, à travers un communiqué publié le lundi 10 avril 2023, a condamné les rumeurs malveillantes relayées sur les réseaux sociaux dans un audio affirmant que des responsables politiques, administratifs et judiciaires faciliteraient la libération des bandits arrêtés par les Forces de Défense et de Sécurité (Fds), contribuant ainsi à l’aggravation de la situation sécuritaire dans la région. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Conseil constitutionnel- Me Barthélemy Kéré s’installe

Nommé le 24 février dernier à la tête du Conseil constitutionnel par le chef de l’Etat, Me Barthélemy Kéré a officiellement pris fonction ce mardi 11 avril 2023. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu dans la salle des Banquets de Ouaga 2000 devant de nombreux invités dont le Premier ministre, Joachimson de Tambèla, le président de l’Assemblée législative de transition (ALT), d’autres présidents d’institution, des ministres, des confrères du barreau et des membres de sa famille. Le nouveau président remplace à ce poste Kassoum Kambou, décédé le 19 février 2022. (Source : aouaga.com)

Guinée : Washington- Conakry mène une offensive diplomatique pour la stabilité économique et politique du pays

A Washington, le Groupe de la Banque mondiale (Gbm) et le Fonds monétaire international (FMI) organisent le Forum parlementaire mondial les 10 et 11 avril 2023. Une délégation guinéenne conduite par le Président de l’organe législatif de la Transition, Dr Dansa KOUROUMA, prend part à cette rencontre. Le Forum parlementaire mondial offre aux parlementaires des pays membres, un espace d’échanges et de plaidoyers en termes de coopération, de développement et de transparence dans la gestion de la chose publique. Au regard de la géopolitique mondiale, l’humanité est confrontée à de graves crises alimentaires et financières dues en partie au conflit russo-ukrainien. Cette situation renforce la précarité des populations déjà vulnérables à travers le monde. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Week-end pascal - 508 interventions dont 267 pour des accidents de la circulation

Le Groupement des sapeurs-pompiers militaires (Gspm) a fait le bilan des interventions du week-end pascal allant du vendredi 7 avril au lundi 10 avril 2023. Le Groupement a enregistré 508 interventions dont 267 pour des accidents de la circulation au cours de cette période. Il s'agit en détail de : 107 interventions dont 70 accidents de circulation le vendredi, 146 dont 77 accidents de circulation le samedi, 155 dont 75 accidents de circulation le dimanche et 100 dont 45 accidents de circulation, le lundi 10 avril 2023. (Source : fratmat.info)

Benin : Nouveau pas vers l’égalité des sexes- Mise en place du Caucus des femmes parlementaires

Le 5 avril 2023, s’est tenue la cérémonie d’ouverture de l’atelier de mise en place du Caucus des femmes parlementaires du Bénin à Kétou. Cette initiative soutenue par le gouvernement béninois, l’Institut international républicain (IRI) et Wrop-Bénin a pour objectif de renforcer la capacité des femmes parlementaires béninoises et de leur permettre de mieux défendre leurs intérêts. Elle constitue également un excellent creuset pour le renforcement des capacités des femmes parlementaires. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Présidentielle 2024- Le président Abdoulaye Wade prend la parole

L’ancien président de la République Abdoulaye Wade a pris la parole ce jour, rappelant ses propos tenus à l’époque où il était opposant à Abdou Diouf. Cette prise de parole intervient alors que la révision des listes électorales a débuté le 6 avril et se terminera le 2 mai 2023, en prévision des élections présidentielles du 25 février 2024.Devant les responsables du PDS, Abdoulaye Wade a souligné l’importance de la paix en politique, rappelant qu’il avait déclaré à l’époque ne jamais vouloir « marcher sur des cadavres pour aller au palais ». Autrement dit, il souhaite que la prise du pouvoir se fasse dans la paix et non par la guerre. (Source : adakar.com)

Guinée équatoriale : 11 morts dues au virus de Marburg, selon un nouveau bilan

Le nouveau bilan provisoire de l'épidémie de maladie à virus de Marburg, qui sévit depuis près de trois mois en Guinée équatoriale, s'établit à 11 morts confirmées Le nouveau bilan provisoire de l'épidémie de maladie à virus de Marburg, qui sévit depuis près de trois mois en Guinée équatoriale, s'établit à 11 morts confirmées, selon un nouveau bilan du ministère de la Santé mardi. Le dernier décès recensé par les autorités du à l'épidémie de ce virus cousin d'Ebola et presque aussi meurtrier que lui remontait au 3 avril. (Source : La Croix)

Gabon : Diplomatie - Libreville supprime les visas d’entrée pour les ressortissants des pays du G20

L’Etat gabonais a supprimé les visas d’entrée sur son territoire en faveur des ressortissants des pays du G20, rapporte un communiqué du gouvernement. Cette décision va permettre au Gabon d’élargir son champ de partenaires avec les pays aux économies les plus développées au monde puis de promouvoir son secteur du tourisme.Les ressortissants de ces pays devront desormais présenter, comme l’indique le document du gouvernement, un passeport en cours de validité d’au moins 3 mois afin de préserver l’ordre public, la sécurité nationale et la sûreté de l’État gabonais.Les pays concernés sont entre autres l’Afrique du Sud, l’Allemagne, L'Arabie Saoudite, l'Argentine, lAustralie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis d’Amérique, la France, l'Inde, l'Indonésie, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie et le reste des pays de l’Union européenne. Ils pourront venir et profiter du patrimoine gabonais. (Source : alibreville.com)