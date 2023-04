Congo-Brazzaville: Concours littéraire russe - Trois vainqueurs à la deuxième édition

Trois élèves du groupe scolaire Atlas ont remporté, le 8 avril, à Brazzaville, la finale nationale du concours littéraire russe dénommé « Classique vivant ». Ces élèves ont minutieusement déclamé en langue russe les textes des différents auteurs russes.

La deuxième édition du concours littéraire a été organisée par la Maison russe dans le but de faire vivre la littérature classique. Les candidats ont déclamé des extraits des oeuvres originales des écrivains russes. Parmi les gagnants, Philippe Immaculée Mongo Ondina, élève de la classe de première A, a occupé la première place, tandis que Sam Ségolène Gloire et Ouamba Forbie Jolie Rose, élèves de la seconde A, ont été sacrées deuxième et troisième. Ils ont démontré la maîtrise de la langue russe et chacun a reçu un diplôme ainsi qu'une enveloppe.

Cette édition a été aussi consacrée à l'anniversaire d'un grand écrivain russe, Alexandre, qui a écrit beaucoup de pièces de théâtre reconnues et tournées partout au monde. Certains de ses textes ont été déclamés à cette occasion.

L'heureux gagnant, Philippe Immaculée Mongo Ondina, s'est dit ravi. « J'ai la gratitude envers mon enseignant, il m'a accompagné, c'est juste le travail qui a payé, quand on veut on peut. J'aime bien la langue russe, elle offre beaucoup d'opportunités et une certaine éloquence », a-t-il dit

Satisfaite et félicitant les candidats pour leur courage de pouvoir faire les déclamations en public et de prester en langue étrangère, la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, a invité les jeunes à s'inscrire aux différents cours dispensés en français et en russe, notamment les cours de théâtre, de la prise de parole en public, du jeu d'acteurs, de judo, de slam, musique... Certains cours sont payants.

Elle a remercié les candidats et tous les professeurs qui se sont engagés dans la préparation des jeunes à cette compétition. Chaque année, la Russie octroie des bourses aux nouveaux bacheliers. La Maison russe accorde plusieurs possibilités à ceux qui apprennent la langue russe et aux meilleurs élèves. Cette année, la Russie et le gouvernement congolais prévoient d'envoyer 250 étudiants en Russie. Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1er septembre jusqu'au 15 octobre pour l'envoi des dossiers. Pour plus d'informations, approchez-vous de la Maison russe.

Le concours de classique vivant existe dans le monde. Cette initiative russe fait vivre les oeuvres des grands écrivains, poètes russes. Partout, les jeunes de moins de 18 ans participent à ce concours tout en démontrant leurs compétences artistiques.

Rappelons que les phases préliminaires de ce concours ont été organisées dans les lycées de Brazzaville et de Dolisie. La 4e édition du concours des olympiades aura lieu le 9 mai prochain et les gagnants partiront étudier en Russie. Les inscriptions se font en ligne.