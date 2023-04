Congo-Brazzaville: Lutte contre les violences sexuelles dans les écoles - Des pairs éducateurs en formation

L'association congolaise unie pour la recherche et l'éducation (UCARE) et le bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont lancé, le 7 avril, à Brazzaville, un programme de lutte contre les abus, le harcèlement et les violences sexuelles en milieu scolaire et universitaire.

Le programme est mis en oeuvre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la santé et des festivités du 75e anniversaire de l'OMS qui prône la santé pour tous. Plusieurs pairs éducateurs seront formés pour éduquer les adolescents et les jeunes à lutter contre les violences sexuelles dans les écoles. Ce programme de formation est copié sur la politique de l'OMS relative à la prévention de l'inconduite sexuelle et les mesures destinées à y remédier.

En effet, l'inconduite sexuelle est une débauche de nature sexuelle qui existe sur un spectre qui peut inclure un large éventail de comportements sexuels considérés comme importuns. Selon Ucare, au Congo l'inconduite sexuelle en milieu scolaire et universitaire est un facteur majeur de propagation des maladies sexuellement transmissibles et un défi à la santé mentale des adolescents et des jeunes.

« Les abus, le harcèlement et la violence sexuelle sont des causes majeures des échecs et abandons scolaires. Ucare partagera cette expérience avec d'autres associations et écoles privées pour relever ce défi et donner la chance aux enfants de jouir d'une bonne santé mentale », a indiqué Pavel Bohouta, président d' Ucare.

Les pairs éducateurs formeront des adolescents et des jeunes qui agiront auprès de leurs camarades afin de se doter mutuellement des connaissances, des compétences, des attitudes et des valeurs qui leur donneront les moyens de s'épanouir dans le respect de leur santé, de leur bien-être et de leur dignité.

Les connaissances offertes par les pairs éducateurs développeront auprès des adolescents et des jeunes des relations sociales et sexuelles respectueuses. Elles leurs aideront aussi à réfléchir aux conséquences de leur choix et à comprendre leurs droits afin de les défendre.

« Cette session s'ouvre vingt-quatre heures après la proclamation de l'engagement de l'Afrique de l'Ouest et du centre pour les adolescents et des jeunes éduqués, en bonne santé et épanouis. Je voudrais réaffirmer la disponibilité de l'OMS à vous accompagner afin que la lutte contre les violences fondées sur le genre en milieu scolaire soit une réalité », a indiqué le Dr Guy Michel Mbemba, chargé des programmes RMNCAH à l'OMS.

Face au phénomène de violences sexuelles en milieu scolaire, le conseiller socio-politique de l'administrateur-maire du troisième arrondissement de Brazzaville, Alexis Arsène Mviri, s'est félicité de l'action menée par l'association Ucare, en collaboration avec l'OMS. Ce dernier a rappelé que « l'école est par essence un lieu consacré à l'apprentissage et au développement des savoirs. C'est l'endroit par excellence où l'enfant s'instruit, se socialise et développe ses talents ».