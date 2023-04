Afrique Centrale: Des professionnels de la santé en réunion à Brazzaville

Les professionnels de la santé animale et humaine des Etats membres de l'Afrique centrale se réunissent du 11 au 14 avril, à Brazzaville, en atelier régional sur le système de gestion de la qualité et la cartographie des laboratoires utilisant l'approche « Une seule santé ».

La réunion a pour objectif d'assurer l'amélioration continue des processus de diagnostic, d'investigation et d'examen de la qualité des laboratoires, conformément à l'approche « Une seule santé » pendant la pandémie de la covid-19. Il s'agit de fournir aux laboratoires des Etats membres une approche systématique axée sur les processus pour atteindre les objectifs de qualité, élaborer, mettre en oeuvre et maintenir des politiques, des processus et des préocédures pertinents pour chaque système de quotas essentiels. Les discussions porteront sur la gestion des processus, l'évaluation externe de la qualité, la gestion et l'événement non conforme ainsi que les travaux de groupe.

La rencontre a été ouverte par le directeur général des soins et des services de santé, le Pr Germain Monabeka. Pour lui, les centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont reconnu la nécessité de disposer de services et de réseaux de laboratoires complets et de qualité en raison de la charge de morbidité ainsi que du grand nombre d'épidémies qui se produisent sur le continent à l'interface entre l'homme, l'animal et l'écosystème.

« L'amélioration des systèmes et des réseaux de diagnostic en laboratoire est essentielle pour soutenir les systèmes nationaux et régionaux de surveillance des maladies, les réponses aux épidémies et pour garantir la précision du diagnostic en vue d'une gestion efficace des cas et d'une réponse efficace aux urgences de santé publique », a-t-il indiqué.

Le Pr Germain Monabeka a rappelé le rôle essentiel des laboratoires dans la gestion des patients, la surveillance des maladies. Selon lui, on doit renforcer la qualité des laboratoires dans la région africaine pour mieux contribuer à la gestion des maladies, à la prévention, au contrôle et à la réponse aux épidémies.

Notons que les centres africains de contrôle et de prévention des maladies sont une agence technique spécialisée de l'Union africaine. Ils visent à soutenir les pays africains dans leurs efforts pour répondre efficacement aux urgences de santé publique par le renforcement des capacités des professionnels des médias et l'assistance technique aux pays pour relever les défis sanitaires complexes.