Congo-Brazzaville: Cirque - Patrick Bayonga présente « Zamba » à l'IFC

Patrick Bayonga renouvelle son engagement d'émerveiller les spectateurs au-delà de leurs attentes et des limites de l'imaginaire afin de leur faire ressentir les émotions les plus profondes. L'artiste présentera, le 15 avril, dans la soirée, à l'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire, son spectacle « Zamba ».

À travers son spectacle, Patrick Bayonga invite le public au coeur d'une forêt de mots, questionnant ainsi les relations humaines et les dispositions à l'altruisme et au courage, à l'individualisme et à la lâcheté, à la peur, etc.

Pilule de bonheur sans excès de sucre, Patrick Bayonga débarque à l'IFC pour offrir au public ponténégrin un spectacle sans pareil. Pas besoin de grands discours pour se faire comprendre, une danse et quelques mouvements de corps suffisent pour évoquer l'ennui, la colère, la souffrance, l'ironie. Sur scène, on retrouve Patrick Bayonga qui scrute, par le biais de la contorsion et de la danse, les différentes figures qui illustrent sans ambiguïté la question de la souffrance que procurent les luttes quotidiennes

En effet, « Zamba » est un spectacle à la simplicité trompeuse, qui donne envie de rire, d'être heureux, de chanter dans la rue et de faire des claquettes. Il est inspiré du parcours personnel de Patrick Bayonga. Ce spectacle fait écho à la question de la survie humaine dans un monde qui ressemble à une jungle. Ce spectacle est à la mesure du temps présent de crises multiples.

Pour l'artiste, Zamba est la démonstration de la force issue des pires souffrances pour trouver sa place ici et maintenant. Le don de soi, le sacrifice pour les autres, comme la graine qui pourrit pour laisser apparaître le germe, tel est le combat quotidien de celui qui se bat pour sauver sa famille.

Les difficultés de la vie, les innombrables obstacles, les peines vécues, les embûches qui mènent à la gloire. Ce qui lui permet de dire : « Par où passe la grâce, passe d'abord le dur labeur ». Notons que Patrick Bayonga est un artiste multidimensionnel. Ce spectacle sans prétention est une méditation pleine d'espérance sur les vies toujours partagées entre succès et échecs et sur la capacité à surmonter les épreuves.