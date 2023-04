Cote d'Ivoire: Exploitation pétrolière sur gisement Baleine- Le navire Fpso en route pour la production

La première phase d’exploitation de baleine permettra, à court terme, d’augmenter de 50% la production journalière de pétrole brut de la Côte d’Ivoire. Nous n 'en sommes pas encore là. En attendant, le navire Fpso, unité flottante de production, de stockage et de déchargement d’hydrocarbures, a quitté Dubaï, le jeudi 06 avril 2023 à destination de la Côte d’Ivoire, en vue de la production effective de la première phase du gisement Baleine, situé au large d’Assouindé (Sud-Est). Rapportent les sources officielles ivoiriennes confirmées par l’agence de presse Top News Africa. Selon cette agence, ce départ a été symboliquement marqué par le baptême de ce navire par le ministre ivoirien des Mines, du pétrole et de l’énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly.

La Côte d’Ivoire, à l’image des pays pétroliers, s’est dotée, en janvier 2022, d’un Bâtiment pétrolier de type Fpso dont la remise en état (mise à niveau et remplacement des équipements et modules) a été confiée à Drydocks World, l’un des plus grands opérateurs de terminaux à conteneurs et de construction navale dans le monde, basé au moyen orient.Ces travaux ayant pris fin, conformément au calendrier établi, Sangafowa Coulibaly a donc effectué le déplacement pour sacrifier à la tradition de la bénédiction de ce navire avant sa mise à l’eau. Une pratique très ancienne qui a pour objectif de porter chance au bateau et lui assurer un bon voyage.

Tout en saluant le leadership du Président Alassane Ouattara, le ministre Coulibaly a relevé que « la découverte du gisement de classe mondiale, Baleine, qui place notre pays aux portes des pays producteurs de pétrole, est le fruit des mesures prises par le Gouvernement depuis 2011 en vue de l’intensification de la recherche pétrolière ».

Adressant ses vives félicitations au consortium ENI/Petroci dont le partenariat permettra l’entrée en production du gisement Baleine au début du second semestre 2023, soit dix-huit mois après la déclaration de sa découverte commerciale, le ministre a relevé une performance très remarquable.

Il a invité ces deux entreprises à garder ce rythme pour le développement des phases 2 et 3 du gisement, avec en prime, la maîtrise des coûts pour l’optimisation des marges bénéficiaires.

Selon le ministre, le développement rapide de Baleine a nécessité de gros investissements qui se sont traduits par le forage des trois puits de production, la pose d’une canalisation de transport d’hydrocarbures de 80 km et l’acquisition et la rénovation d’un Fpso. Il a en outre rassuré les opérateurs sur l’engagement du Président de la République à veiller à une répartition équitable des ressources générées par l’industrie pétrolière et une réduction de la pauvreté. D’où la mise en vigueur depuis juin 2022, de la loi sur le contenu local dans la chaîne des valeurs de l’exploitation pétrolière. Avant de procéder au nom du président de la République à la bénédiction du Fpso baptisé « Baleine », du nom du champ pétrolier, Sangafowa-Coulibaly a exhorté les majors à venir explorer le bassin sédimentaire ivoirien car « il y a de nombreuses autres Baleine à découvrir en Côte d’Ivoire »

Bamba Moussa