Sénégal: Construction de cent nouveaux laboratoires - Des équipements d'une valeur de 52 milliards FCfa réceptionnés ce jeudi

Le 13 avril prochain, à Diamniadio, le Président Macky Sall va réceptionner des équipements scientifiques destinés aux établissements publics d'enseignement supérieur, informe une note reçue de la direction générale de la Recherche et de l'innovation (Dgri) du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Évalué à 52 milliards de FCfa, ce lot de matériels est destiné au projet de construction et d'équipement de 100 nouveaux laboratoires annoncés par l'État.

La Dgri rappelle qu'à l'issue des conclusions de la Concertation nationale sur l'avenir de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de 2013, parmi les onze décisions que le Président de la République avait prises, la première était de réorienter les formations vers les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (Stem), le numérique, les filières courtes techniques et professionnelles. La huitième décision, précise-t-on, était de « donner un nouvel élan à la recherche et à l'innovation », à travers la mise en place de plateformes mutualisées avec des équipements scientifiques lourds à la Cité du savoir de Diamniadio.

Or, souligne la Dgri, former dans les domaines scientifiques nécessite un plateau technique de haut niveau, constitué de laboratoires et de salles de travaux pratiques pour l'application des théories apprises. « C'est ainsi que le Président de la République, Macky Sall, avait décidé, en 2015, de lancer un projet de construction et d'équipement de 100 nouveaux laboratoires de travaux pratiques dans les établissements publics d'enseignement supérieur afin de renforcer leurs plateaux techniques », a fait savoir la Dgri. Elle informe que le premier maillon de cette plateforme a été la mise en place d'un Centre national de microscopies électroniques de dernière génération et des équipements pour le Laboratoire national de biotechnologie et de génétique moléculaire.

« Ces plateformes mutualisées ont une vocation nationale et sous régionale en ce sens qu'elles facilitent aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs et aux étudiants des universités et centres de recherche du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, l'accès à la microscopie électronique et aux technologies modernes, tout en leur évitant les fréquents déplacements à l'étranger », explique la Dgri. Elle rappelle que le rôle de la recherche est essentiel dans le développement socioéconomique d'un pays. « Ce développement dépend, en grande partie, des progrès réalisés dans le domaine des connaissances et des succès liés aux innovations techniques et technologiques », a-t-on indiqué dans la note.

Celle-ci informe que « cette cérémonie de remise d'équipements scientifiques est l'aboutissement d'un travail de longue haleine pour la matérialisation d'une vieille doléance des enseignants-chercheurs pour l'amélioration de leurs conditions de travail ». Selon la direction générale de la Recherche et de l'Innovation, « ces équipements permettront de relever le niveau de l'enseignement pratique à travers les cent laboratoires pédagogiques, mais également d'assurer une recherche de qualité ».

Ils seront installés dans des laboratoires pédagogiques et de recherche des 8 universités publiques, ainsi qu'à l'École polytechnique de Thiès (Ept), à l'École supérieure polytechnique de Dakar (Esp) et dans les Instituts supérieurs d'enseignement professionnels (Isep).