Sénégal: Kaffrine - Des agents recenseurs formés sur le dispositif de recensement national de l'élevage

Kaffrine — Des agents recenseurs de la région de Kaffrine (centre-ouest) ont reçu, mardi, une formation sur le dispositif de recensement national de l'élevage, afin de recueillir des données permettant l'analyse détaillée du secteur de l'élevage, a constaté l'APS.

"Ce sont des agents recenseurs au nombre de 20 qui [ont été formés], afin de contribuer à la mise en place d'un système permanent et intégré de statistiques agropastorales [...]", a expliqué l'inspecteur régional de l'élevage et des productions animales de Kaffrine, Moustapha Dione.

L'objectif visé est de "renforcer les capacités opérationnelles et techniques des agents et des services du ministère de l'Elevage et des Productions animales au niveau central et au niveau déconcentré", a-t-il ajouté.

Le but du recensement des sites de concentration des troupeaux et des exploitations d'élevage modernes est de constituer les bases de sondage pour le recensement du cheptel de l'élevage transhumant et de celui de l'élevage moderne, a précisé M. Dione.

Ce recensement, qui va démarrer dans la période du 24 avril au 14 mai, va concerner l'identification du ménage agropastoral, les caractéristiques de la population des ménages agro-pastoraux, les pratiques d'élevage adoptées par les membres du ménage agropastoral selon l'espèce animale élevée, bovins, caprins, équins, ovins et porcins, a-t-il listé.

Le Sénégal a entrepris de réaliser son premier recensement national de l'élevage (RNE), dans le cadre du programme compétitivité de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal (PCAE), financé par la Banque mondiale.