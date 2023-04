Congo-Brazzaville: Un corps sain

Les ministres de l'Education et de la Santé des vingt-quatre pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre, réunis à Brazzaville les 5 et 6 avril, ont rendu public un engagement politique de haut niveau pour « des adolescents et des jeunes éduqués, en bonne santé et épanouis ».

La problématique a toute son importance tant il est évident qu'une personne ne peut mener à bien des études que si elle est en bonne santé et vit dans des conditions sociales adéquates. Cette corrélation est tellement forte qu'elle est inscrite par les Nations unies comme troisième et quatrième objectifs de développement durable.

Par ailleurs, les participants à ce colloque ont également évoqué la nécessité d'une action politique visant à motiver la jeunesse afin qu'elle ait la capacité d'acquérir des connaissances et des compétences indispensables pour mener à bien des choix responsables et éclairés.

Ainsi, les données démographiques, sanitaires et sociales de l'Afrique de l'Ouest et du centre soulignent l'urgence de fournir à ces deux couches sociales les moyens d'éviter les grossesses précoces et non-intentionnelles, les mariages forcés, l'abandon scolaire, de se prémunir contre le VIH et de lutter contre les violences ayant pour base le genre.

En tout état de cause, les dirigeants des deux régions africaines sont conscients de l'importance stratégique de cette couche juvénile qui représente 64% de la population totale de cette partie du monde.

De ce fait, les défis à relever sont nombreux d'autant plus que les agendas, les plans et programmes d'actions ainsi que les conférences et déclarations se sont enchaînés ces dernières années, mais la situation éducative et sanitaire des jeunes demeure insatisfaisante.