Congo-Brazzaville: Incendie à l'Académie des Beaux-Arts - Un hangar de menuiserie parti en fumée

Contrairement à la rumeur qui s'est répandue sur les réseaux sociaux depuis la nuit du 10 avril, hormis l'atelier situé en contrebas des bâtisses connues, du reste privé, le site n'a connu aucun autre dommage.

L'Académie des Beaux-Arts n'a pas pris feu, contrairement à la rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux depuis la nuit du 10 avril. Néanmoins, le comité de gestion a tenu à éclairer l'opinion publique sur les faits qui l'ont alimentée. En effet, selon un communiqué signé par le directeur général, le Pr Kalama Akulez Henri, le feu dont les images, photos et vidéos alarmantes ont été partagées sur les réseaux sociaux ne s'est pas propagé au-delà du hangar abritant un atelier de menuiserie privé situé bien en contrebas et en retrait des bâtisses qui constituent le patrimoine immobilier de l'Académie des Beaux-Arts.

Des pertes ont été observées au niveau des machines, outils, articles et divers objets en bois gardés dans le hangar qui ont pris feu, consumant tout l'atelier qui est parti en fumée. Ainsi, le reste du site de l'Académie des Beaux-Arts est intact. Aucun édifice ne s'est trouvé en danger. Le bâtiment administratif, les bureaux décanaux, les auditoires, les ateliers et les archives, tous éloignés du feu localisé au niveau du hangar, n'ont pas connu le moindre dommage.

Touché et ému au plus haut point, le comité de gestion de l'Académie des Beaux-Arts remercie tous les habitants de la ville qui ont daigné lui manifester une vive compassion. En effet, de nombreuses marques de compassion et de sympathie ont été partagées et commentées sur les réseaux sociaux depuis la survenue de l'incident. D'aucuns remercient le ciel car il y a eu bien plus de peur que de mal et surtout aucune perte en vies humaines.