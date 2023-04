Ile Maurice: Hommage à Serge Lebrasse / Jimmy Veerapin - «Il faut éviter qu'un artiste ne meure dans l'oubli»

Serge Lebrasse, une légende du séga, est décédé la semaine dernière, laissant derrière lui un immense héritage artistique. Alors que plusieurs personnes, dont des personnalités politiques, des artistes, des proches et des amis lui ont rendu hommage, il est aussi l'heure de jeter un regard sur l'univers musical mauricien. Jimmy Veerapin, directeur de Culture Events, se dit triste et peiné que Serge Lebrasse soit parti sans la reconnaissance qu'il mérite.

Cet habitant de Plaisance, Rose-Hill, explique que Serge Lebrasse était la fierté de la région et de tout le monde. «C'était presque une coutume pour nous tous de passer chez Serge avant de rentrer à la maison. Il nous était primordial de rendre une petite visite à celui qu'on appelait affectueusement 'grand-père'. On rencontrait aussi ses enfants et petits-enfants», se remémore Jimmy Veerapin. Il parle de Serge Lebrasse comme d'une des fiertés de Plaisance et d'un grand homme avec qui il a collaboré sur plusieurs projets. «Pou so 80 an, nou ti travay ansam mo rapel bien. So bann poset album bann konser nou'nn travay ansam. Li pou mwa enn mari loner ki nou'nn travay ansam ek aprann dé sa gran dimounn-la. Sé enn mari pert.»

Même s'il ne manque pas d'éloges pour Serge Lebrasse, Jimmy Veerapin confie néanmoins qu'il a le coeur lourd. Il estime que ce dernier méritait davantage de reconnaissance pour son accomplissement artistique. «Serge Lebrasse a travaillé pendant 40 ans dans l'enseignement, mais il s'est fait connaître grâce à sa musique. Il a fait tellement pour le séga. Je suis triste et en même temps en colère. Serge Lebrasse a un si grand héritage musical que c'est rageant aujourd'hui de le voir disparaître dans le noir. On ne l'a pas reconnu comme artiste. J'espère que les autorités vont réagir et reconnaîtront notre statut d'artiste. Il faut qu'il y ait un changement de mentalité», s'insurge Jimmy Veerapin. «Li pa korek ki enn artis mor dan loubli avek enn ta dékorasion.»

L'avocat Rama Valayden espère aussi être témoin de plus de reconnaissance pour Serge Lebrasse, se disant triste que le jour de ses funérailles n'ait pas été un jour de deuil national. «Merci est un mot faible pour Serge Lebrasse, pour sa contribution. Je m'attendais à voir le Police Band pour les funérailles de Serge Lebrasse, mais aussi des funérailles nationales. Encore une fois, on a manqué de la dimension d'État pour ce genre d'événement.»