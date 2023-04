Sénégal: Matam - Des femmes de Kanel formées afin de pouvoir créer des entreprises formelles rentables

Matam — Plusieurs femmes venant des communes de Ndendory, Hamady Hounaré et Orkadiéré, dans le département de Kanel (nord-est), ont été formées, mardi, aux techniques managériales, ainsi que dans les domaines des droits socio-économiques et culturels et la gestion de projets.

Cette formation organisée à Matam s'inscrit dans le cadre d'un projet de Woman in mining Sénégal (WIM).

"Ce projet (...) vise à former les femmes sur les techniques managériales, sur les droits socio-économiques et culturels, mais également sur la gestion de projets, la gestion financière et sur l'ensemble des outils qui peuvent permettre aux femmes de mener à bien leurs projet communautaires", a expliqué Khadim Fall, chargé de projet à WIM Sénégal.

Il intervenait lors de la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation au profit des femmes entrepreneures intervenant dans les zones minières du département de Kanel. L'objectif, a-t-il précisé, est permettre à ces femmes de créer des entreprises formelles rentables.

Avec "ce projet, dit-il, les femmes pourront être capables de prendre en charge la scolarisation de leurs filles, qui est le but final de pari-genre", un projet qui a une dimension à la fois politique, socio-économique et communautaire.

La cheffe de projet sénior, Nganga Diène Diassé, précise que cette formation est une suite logique de la prise de contact que WIM a faite en octobre dernier pour "identifier les besoins en formation des organisations de femmes".

" (...) elles nous avaient [alors] exprimé leurs besoins en formation comme la mise à niveau en matière de techniques managériales, pour leur permettre de s'outiller et de développer leurs entreprises et rentabiliser leurs activités", a rappelé Mme Diène.