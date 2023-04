Afrique: Coopération- « La Course assidue » des grandes puissances aux pays africains

Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, effectuera une tournée en Afrique fin avril pour renforcer la coopération entre le continent et le groupe des sept économies les plus avancées du monde (G7), dont le Japon assure la présidence tournante, a annoncé le porte-parole du gouvernement japonais, Hirokazu Matsuno, le mardi 11 avril. Rapporte le site Agence Eco fin. M. Matsuno, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse tenue à Tokyo, a précisé que cette tournée conduira M. Kishida en Egypte, au Ghana, au Kenya et au Mozambique. Il a également indiqué que la tournée, qui aura lieu durant les vacances de la Semaine d’or (une semaine de vacances au Japon prévue du 29 avril au 5 mai, Ndlr), intervient avant le prochain Sommet du G7, qui se tiendra du 19 au 21 mai à Hiroshima (Japon).

« La coopération avec les principaux pays africains pour s'attaquer aux problèmes internationaux est significative pour le Japon », a déclaré M. Matsuno. Estimant que l’Afrique demeure sous-représentée dans les divers organes de gouvernance mondiale, malgré son poids économique et démographique grandissant, le Premier ministre japonais avait plaidé en décembre dernier pour l’octroi d’un siège permanent à l’Union africaine (Ua) au sein du groupe des vingt plus grandes économies de la planète (G20).

« L’admission de l’Union africaine au sein du G20 est importante, étant donné le rôle grandissant des pays africains dans la communauté internationale », avait-il déclaré à l’issue d’une rencontre avec le président sénégalais et président en exercice de l’Union africaine d'alors, Macky Sall, à Tokyo. Lors de la 8e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad-8), qui s’est tenue en août 2022 à Tunis, le Japon avait annoncé 30 milliards de dollars d’investissements en Afrique sur trois ans et la formation de plus de 300 000 Africains dans plusieurs domaines, pour tenter de contrer l’influence de son puissant rival chinois sur le continent.

La chine donne de la voix

Dans la mouvance, la Chine de son côté vient de produire une note où elle indique sa vision sur l’endettement des pays africain. La Chine a écarté, lundi, tout lien avec « le piège de la dette » en Afrique, tout en soulignant les relations de partenariat pour le développement qui lie Beijing aux pays du continent. Rapporte abamako.com.

La Chine est un partenaire pour aider les pays africains et les autres pays en développement à échapper au « piège de la pauvreté », a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin. Il a relevé que la Chine « attache une grande importance à la question de la dette de l’Afrique et aide les pays africains à y faire face ». Aussi, la source ajoute que la Chine a contribué à l’initiative de suspension du service de la dette (ISSD) « plus que tout autre membre du G20 », a rappelé le responsable, relevant que selon les dernières recherches de l’Initiative de recherche Chine-Afrique de l’Université Johns Hopkins, la Chine a contribué à 63% des suspensions du service de la dette dans le cadre de l’ISSD.

Les Usa consolident leurs acquis…

Notons qu’il y a près de deux semaines, c’est la Vice- Présidente des Usa qui était en tournée en Afrique. Rappelons que la vice-présidente américaine Kamala Harris était du lundi 27 mars jusqu’au 2 Avril au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. Une tournée qui intervenait juste après le sommet États-Unis-Afrique de décembre à Washington, au cours duquel le président Joe Biden a plaidé pour créer un vaste partenariat avec l’Afrique, cherchant à affirmer la présence américaine sur le continent face à l’influence croissante de la Chine et de la Russie.

Bamba Moussa