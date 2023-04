Angola: João Lourenço félicite le nouveau chef de l'État nigérian

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a adressé ce mardi un message à Bola Ahmed Adekunle Tinubu, le félicitant pour sa récente élection à la présidence de la République fédérale du Nigeria.

Dans le message auquel l'ANGOP a eu accès, le Président de la République se réjouit du fait qu'il a été possible de légitimer l'élection du politicien Bola Ahmed Adekunle Tinubu.

"Le choix du peuple a été respecté par toutes les forces vives de la nation et je suis convaincu que Votre Excellence saura conduite la destinée du Nigeria, afin de sauvegarder l'unité nationale et les intérêts de votre peuple dans la stabilité, la cohésion nationale, le progrès et le bien-être de tous les Nigérians », a-t-il écrit.

Le Président João Lourenço a exprimé sa totale disponibilité à travailler avec Ahmed Adekunle Tinubu, dans le renforcement des liens d'amitié et de coopération existant entre les deux pays.

Les relations politiques et diplomatiques entre l'Angola et le Nigeria remontent à 1975. Les deux pays sont membres de l'Union africaine, de la Commission du golfe de Guinée (CGG) et de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

Les deux États entretiennent des relations de coopération, notamment dans les domaines politico-diplomatique, de la défense et sécurité, du pétrole, de l'éducation, de la culture et du transport.

Né à Lagos, la capitale nigériane, le 29 mars 1952, mieux connu sous le nom de Bola Tinubu, le Président élu du Nigéria est l'actuel chef national du Congrès de tous les progressistes (APC), ayant été gouverneur de Lagos, pendant deux mandats consécutifs, entre 1999 et 2007.

En juin 2022, après avoir remporté les élections primaires internes, battant 13 pré-candidats, Tinubu a été choisi pour être le candidat officiel de l'APC à la présidence du Nigeria, à l'élection présidentielle de 2023.