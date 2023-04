Afrique de l'Est: Processus de paix de Nairobi - La RDC se prépare à accueillir le 4ème round des pourparlers

On en sait un peu plus désormais de prochains pourparlers en République démocratique du Congo dans le cadre de Nairobi IV. Le Haut représentant du Président de la République, Serge Tshibangu, est intervenu sur la radio onusienne pour mieux fixer les esprits. Il a confirmé, à cet effet, que les préparatifs de ce quatrième round de Nairobi se déroulent normalement. Il se tiendra successivement dans les villes de Goma, Beni, Uvira, Bukavu et Bunia.

«Nous sommes en plein préparatif de Nairobi IV. Nous avions eu des sessions de travail au Kenya, du 17 au 20 mars passé, où toutes les parties étaient représentées. Nous avions la partie congolaise, la partie kenyane, le représentant de l'EAC, le représentant du président en exercice de l'EAC ainsi que la MONUSCO. Nous avons eu quatre jours de discussions pour préparer Nairobi IV», a expliqué ce Haut représentant du Chef de l'Etat.

Et de poursuivre, il était question de couvrir les points tels que le contenu même de Nairobi IV, la forme de travail, la manière d'aborder les groupes armés sur base des engagements pris à Nairobi. Ce, avant d'ajouter : « Nous avions aussi discuté de la logistique et du financement, bref de tous les aspects. Aujourd'hui, nous sommes en pleine exécution des préparatifs. Dans les jours qui suivent, nous allons vous informer de la date exacte».

Le Haut représentant de Félix Tshisekedi est revenu également sur la question de l'intégration ou pas du M23 au processus de Nairobi. Sans détours, il a soutenu : «J'aimerais apporter deux précisions : la première, nous ne sommes pas en train de négocier avec le M23. La deuxième précision, ce qu'il faudra se souvenir que tout a été bien défini par le communiqué de Luanda du 23 novembre 2022. Ce communiqué stipulait le cessez-le-feu immédiat et sans condition du M23, leur retrait des positions et localités occupées jusqu'au Mont Sabinyo pour leur cantonnement et leur désarmement pour entrer dans le processus qui s'en suivra».

Et de lâcher que le tout dépendra du constat fait sur terrain par le mécanisme Ad hoc et les FARDC avant de préciser : «Nous attendons le mécanisme de vérification ad hoc qui va faire la restitution de ce qu'il aura vu sur terrain, vérifier que le M23 s'est réellement retiré vers le Mont Sabinyo. Là il y aura l'identification. Parce que ceux qui vont être cantonnés ne peuvent être que des Congolais. Les Rwandais qui font partie du M23 doivent retourner chez eux».

Emissaire de Tshisekedi auprès de Mnangabwa

Félix Tshisekedi a dépêché vendredi 7 avril dernier, Serge Tshibangu auprès de son homologue zimbabwéen Emerson Mnangagwa. Il était porteur d'une correspondance du Chef de l'Etat en rapport avec l'amélioration de la coopération entre Kinshasa et Harare.

Le Haut représentant du Chef de l'Etat a indiqué, à cet effet, que la RDC envisageait des liens encore plus forts avec le Zimbabwe dans le sens de relancer et de renforcer les liens entre les deux peuples du Zimbabwe et de la RDC».