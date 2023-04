Congo-Kinshasa: Kinshasa - L'Asbl 'Biso Basi Telema' outille les jeunes avec des stratégies pour éviter et savoir dénoncer le cyber harcèlement

Rendre sain l'espace social de connexion en ligne, est l'objectif primordial poursuivi derrière ce colloque à l'initiative de l'Asbl "Biso Basi Telema", sous la bannière de sa coordonnatrice nationale, Mme Elsie Lotendo. Pour mettre fin à tout genre d'abus, le harcèlement, l'escroquerie et tout autre forme de méfaits dans les réseaux sociaux en République démocratique du Congo, il s'est tenu un colloque instructif avec des jeunes, filles et garçons, ce jeudi 6 avril 2023 au siège de la MONUSCO à Kinshasa.

Les intervenants du jour ont tous parlé sur les abus qui se commettent sur les réseaux sociaux, particulièrement par des jeunes, les avantages et inconvénients des réseaux sociaux dans la vie quotidienne, les différentes formes de cyber harcèlement et toutes ses conséquences ainsi que ce que dit la loi congolaise quant à ce, et enfin, quelques stratégies préventives pour éviter le cyber harcèlement.

Elsie Lotendo, l'hôte du jour, qui circonscrivait la circonstance a fait comprendre que ce colloque était dans le cadre de l'amélioration des mentalités des jeunes, et de leur appréhension des réseaux sociaux. «Il est important pour chacun d'être responsable lorsque nous-nous connectons dans les réseaux sociaux. Un petit clic peut nuire à la vie de l'autre et nuire aussi à sa vie», a-t-elle fait comprendre.

Après les riches interventions des panélistes, Mme Elsie Lotendo a rassuré que les participants ont affirmé avoir tous été instruits et, chacun se disait avoir été victime du cyber harcèlement d'une manière ou d'une autre. « Ils ont vu qu'ils ont été aussi victimes et ils ont vu comment remédier à cela et ils ont été satisfaits des interventions instructives », a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, la coordonnatrice de "Biso Basi Telema" a souligné que la thématique de cyber criminalité a été choisie par l'association pour différentes conférences et des séminaires au cours de l'année 2023. «Cette année, nous faisons de cette thématique notre cheval de bataille. Nous continuerons à sensibiliser surtout les jeunes sur le cyber harcèlement et sur la protection de leurs données personnelles pour ne pas tomber dans ce fléau. Nous allons continuer à former les gens, en ligne et en physique pour que ce phénomène soit sensiblement réduit dans notre société», a-t-elle précisé.