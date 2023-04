Congo-Kinshasa: Pour une participation accrue de la femme au processus électoral - Un débat organisé par Internews autour des innovations technologiques

Une table ronde des médias sur les innovations technologiques pour une participation accrue de la femme au processus électoral a été organisée, ce mercredi 5 avril 2023, au centre culturel Boboto à Kinshasa. Ce colloque a été organisé par la structure internews, en collaboration avec Toile Brillante. Ce rendez-vous a connu des interventions actives de différents panélistes choisis pour animer cette conférence.

D'entrée de jeu, M. Nestor Maroyi, chargé d'éducation civique électorale et de sensibilisation à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a, dans son intervention, présenté un état des lieux du processus électoral en cours au pays, en se questionnant sur «où en sommes-nous ?».

A huit mois de la date prévue pour la tenue des élections, M. Maroyi s'est attardé dans son schémat d'idées sur les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs encore en cours dans la province du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, de Maniema, de l'Ituri, de Tshopo, au Bas-Uélé et au Haut-Uélé.

«La CENI a déjà commencé à traquer les doublons à travers l'opération de dédoublonnage qui consiste à traquer des personnes qui se sont enrôlées plus d'une fois ou encore à traquer des mineurs qui se sont fait enrôler volontairement dans les listes. Ce qui revient à dire que, ces chiffres peuvent déjà subir des modifications comme dans les processus précédents», a-t-il précisé.

Pour sa part, M. Hermann Mirindi Ciralira, président de l'ONG Fédération internationale des ambassadeurs de la paix, a exposé sur : «Les femmes politiques face aux défis de l'innovation technologique ». Selon lui, les femmes éprouvent beaucoup de difficultés à s'imposer sur le terrain politique parce qu'elles ont encore peur des hommes qui, croit-il, sont sans état d'âme. «La femme est dotée de quelques pouvoirs exclusifs notamment, celui de donner naissance... », fait-il noter. Et d'ajouter : «Les femmes politiques doivent profiter de cette technologie pour montrer qu'elles sont efficaces et capables d'arriver là où les hommes arrivent et le numérique met beaucoup d'outils à leur disposition Facebook, whatshap, Twitter, etc. pour mobiliser et atteindre leur but comme les hommes».

Par ailleurs, pour Mme Charlotte Ndungo Mayele, chargée de programmation de la Ligue des femmes congolaises pour les élections, son exposé avait pour intitulé : «De l'importance de la participation de la femme au processus électoral et aux élections».

A l'en croire, "Une femme en politique, la politique la change. Plusieurs femmes en politique changent la politique pour l'intérêt général".