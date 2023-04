Sénégal: Bonne organisation de la présidentielle 2024 - Le Cosce formule 8 recommandations prioritaires

Dans le cadre du lancement de sa campagne de sensibilisation et de prévision citoyenne de la réforme exceptionnelle des listes électorales sur l'ensemble du territoire national, le Collectif des organisations de la société civile pour des élections (Cosce) a tenu une conférence de presse hier, mardi 11 Avril. A cette occasion, le collectif a formulé 8 recommandations prioritaires à l'endroit des acteurs politiques en prévision à la présidentielle de février 2024.

Le Collectif des organisations de la société civile pour des élections (Cosce) a lancé hier, mardi 11 Avril, sa campagne de sensibilisation sur l'inscription sur les listes électorales. A cette occasion, le Cosce a formulé 8 recommandations prioritaires à l'endroit des acteurs politiques en prévision à la présidentielle de février 2024. Des recommandations qui, selon l'organisation, pourraient servir de base à la concertation envisagée. Premièrement, le collectif recommande la prise d'initiatives par le Chef de l'Etat en vue de l'apaisement du climat politique.

Deuxièmement, la notification des articles L29 et L30 du code électoral de manière à abroger la déchéance électorale. Troisièmement, assurer la traçabilité des cartes d'électeurs de manière à localiser celles qui ne sont pas distribuées. Quatrièmement, il importe de procéder au découplage de la carte nationale d'identité et de la carte d'électeur et d'envisager également la possibilité de voter sur présentation de la carte d'identité tout en facilitant l'accès aux informations électorales.

En cinquième recommandation, le Cosce demande de réformer le système du parrainage électorale notamment par la restauration du parrainage optionnel ou alternatif par des élus et des électeurs, la détermination du pourcentage de parrains sur la base du nombre de votants à la dernière élection présidentielle, la restauration d'un système d'enregistrement et de contrôle simultané dans les parrainage, la mise en place d'une commission de réception et d'enregistrement et de contrôle des parrainage. La sixième recommandation est de garantir l'accès des partis politiques au fichier électoral par la prisé du décret prévu par l'article L49 du code électoral En septième recommandation, le Cosce appelle à mettre en oeuvre les points de consensus actés par la commission du dialogue et les pertinentes recommandations des experts de la Cena et celles formulées par les missions d'observation électorale.

Et enfin, en huitième recommandation, le Cosce suggère de veiller au renouvellement du mandat des membres de la Cena. Pour la révision des listes électorales, le Cosce dit avoir déployé 46 superviseurs et 230 relais communautaires à travers les 46 départements du Sénégal pour assurer une participation qualitative et quantitative du scrutin de février 2024. Dans la foulée, le Cosce a salué le discours du Président de la République qui, lors de son adresse à la nation du 3 Avril 2023, a réaffirmé son ouverture au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la nation. Le Cosce rappelle par ailleurs, aux acteurs politiques que le cycle d'un processus est conditionné par le caractère équitable du processus ayant permis de définir les règles du jeu électoral. Un dialogue politique inclusif, à tous les niveaux est selon le collectif, essentiel pour la stabilité des processus électoraux.