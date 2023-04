Sénégal: Le palmier dattier, un arbre 'cultuel' et 'culturel', selon un historien

Dakar — Le palmier dattier est à la fois un arbre "cultuel" et "culturel" symbolisé par sa présence sur le drapeau du royaume d'Arabie Saoudite et son évocation dans le Coran, a indiqué à l'APS, l'enseignant au département d'histoire de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, Mamadou Wouri Diallo.

"Le palmier dattier, très présent dans l'islam, est l'arbre de la vie. Il a un symbolisme religieux très fort avec le drapeau saoudien. C'est à la fois un arbre cultuel et un arbre culturel", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec l'APS pour revisiter l'importance de la datte lors de la rupture du jeûne musulman.

M. Diallo, docteur en histoire médiévale, spécialiste de l'Occident et de l'Orient musulman, a indiqué que l'usage de la datte à la rupture du jeûne musulman, est une tradition du prophète Mohamed (PSL).

Le drapeau de l'Arabie Saoudite est flanqué de deux sabres et d'un palmier, a-t-il expliqué, soulignant que sa présence dans l'emblème du royaume saoudien témoigne de l'importance de la datte.

L'historien a relevé que la datte figure dans le Coran à la sourate Maryam verset 25 où Dieu dit "Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres".

En plus, on retrouve des passages qui mentionnent la datte, à travers le "Sahih al-Bukhari" et le "Sahih Muslim", des recueils de hadiths du prophète considérés comme les plus authentiques de l'islam sunnite, a-t-il ajouté.

Une recommandation prophétique

Le prophète recommande aux musulmans de rompre le jeûne avec quelques dattes dont le nombre n'est pas précisé, selon la Sunna et les hadiths rapportés par al-Bukhari et al-Muslim. A défaut de trouver des dattes fraîches et mûres, il recommande de le faire avec de l'eau qui symbolise la pureté, a-t-il expliqué.

Par contre, le musulman doit manger sept dattes par jour, a précisé l'historien qui intervient par ailleurs à l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) et à l'Université du Sine-Saloum El-Hadj Ibrahima Niass (USSEIN).

Selon des hadiths rapportés par Muslim, "une maison où il n'y a pas de dattes est une maison dont les habitants ont faim" a-t-il relevé, soulignant que ce hadith met en exergue la vertu nutritive des dattes.

Abu Huraira a rapporté dans un autre hadith où le prophète distribuait des dattes à ses compagnons et chacun d'eux a eu droit à sept. Bukhari dit également qu'ils ont reçu le même nombre de dattes.

"La datte fait partie intégrante de l'économie du monde arabo-musulman, notamment les régions arides et semi-arides. Il y a plusieurs légendes qui tournent autour de la datte", a relevé M. Diallo, également formateur en histoire et géographie au Centre régional de formation des personnels de l'éducation de Dakar, basé à Rufisque.

Deglet-Nur et al-Ajwa al-Madina, les dattes les plus prisées

La datte la plus prisée dans le monde arabo-musulman est celle qu'on appelle Deglet-Nur qui est très succulente et très délicieuse, renseigne l'enseignant au département d'histoire de l'UCAD. Il existe toutefois 14 types de dattes dont seules les spécialistes peuvent établir les différences, a-t-il précisé.

Concernant la Deglet-nur, a-t-il expliqué, cette espèce de datte est liée à l'histoire du prophète qui l'aurait appelé ainsi en souvenir d'une de ses femmes qui portait le nom de Nura. Selon la légende musulmane, un palmier dattier a poussé miraculeusement dans un endroit où Nura avait l'habitude de prendre ses ablutions. Ce palmier produisait cette datte.

Dans la région ouest de la péninsule arabique appelée le Hedjaz ou Hijaz, pousse une autre espèce très prisée, al-Ajwa al-Madina qu'on retrouve à Médine, la ville du prophète, a-t-il indiqué. C'est la meilleure variété de datte dans la péninsule arabique, selon lui.

Dans la zone ouest-africaine, a signalé l'historien, les dattes deglet-nur qui sont dans des emballages, viennent des pays du Maghreb (Algérie, Tunisie, Maroc et Lybie). Mais dans les marchés, on retrouve surtout la datte sèche plus économique que celles du deglet-Nur.

Les dattes Deglet-Nur et al-Ajwa al-Madina sont également très consommées dans les pays européens, précisément à Marseille en France où il y a une forte communauté musulmane.

Il évoque les bienfaits de la datte sur le plan médical. Elle est notamment un fruit très riche en potassium, en fer, en vitamines, en minéraux, en magnésium, en glucide, énergétique, facilite la digestion.

La diffusion de la datte en Europe et en Afrique

Mamadou Wouri Diallo souligne toutefois que les recherches ne sont pas abondantes sur la diffusion de la datte dans le monde et en Afrique. C'est la raison pour laquelle, a-t-il dit, un comité de chercheurs de tous les horizons s'était rassemblé dans un cadre pluridisciplinaire autour du projet phoenix en 2006 pour travailler sur les dattes.

Mais le docteur en histoire médiévale a précisé que le palmier dattier pousse généralement dans les régions arides et semi-arides. Cela fait que les pays du Moyen orient, de la péninsule arabique et en Afrique du Nord, sont les régions de prédilection du dattier.

Sa diffusion dans les autres parties du monde s'est faite à des dates différentes. Par exemple, pour l'Italie, le palmier aurait été introduit au Moyen Age en vue de la production des palmes liées au rituel chrétien, relève l'historien.

Concernant le judaïsme, a-t-il rapporté, au temps des croisades, le pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté à Jérusalem se terminait toujours par une visite dans le jardin de Jéricho où le pèlerin revenait avec une palme pour montrer qu'il a effectué ce pèlerinage.

Déjà dans la chrétienté occidentale, ce type de pèlerinage était appelé Palmieri, en référence à la branche de palmier que les pèlerins recevaient.

Au Sénégal, lors de la célébration du dimanche des rameaux, les chrétiens brandissent des feuilles de palmiers, a-t-il fait savoir.

Le palmier dattier est également très présent dans le judaïsme, alors que dans l'islam, c'est l'arbre de la vie et a un symbolisme religieux très fort.

Pour l'Afrique de l'Ouest, la présence des dattes doit être associée à l'expansion musulmane et au développement du commerce transsaharien entre le 8e et le 9e siècle. Les caravanes qui venaient en Afrique de l'Ouest en transitant par le Maghreb, amenaient des produits tels que les dattes qui étaient échangées contre des produits locaux, a-t-il fait savoir.