Madagascar: Assainissement - 500 tonnes de déchets ramassées par jour

Les bacs à ordures dans les fokontany de quelques arrondissements d'Antananarivo sont presque vides. 500 tonnes d'ordures ménagères par jour sont enlevées par la Société d'assainissement d'Antananarivo qui travaille d'arrache-pied avant, pendant et après les fêtes de Pâques.

Ramassage accéléré des ordures ménagères. Les éboueurs de la Société d'assainissement d'Antananarivo (SMA) travaillent 24/24 et 7/7. Une attention particulière sera portée sur les points noirs, notamment les quartiers les plus peuplés ainsi que les marchés. Depuis quelques jours, les bacs à ordures se vident progressivement dans la Capitale. C'est le cas dans les IVe , IIe et VIe arrondissements, ce qui ne déplaît pas aux habitants desdits quartiers qui ont déjà haussé le ton face à l'entassement de leurs propres ordures.

« Cette opération se poursuit jusqu'à ce que les déchets qui s'amoncellent soient tous enlevés. 25 camions sont actuellement opérationnels, s'il en faut 30 normalement, mais nous faisons notre maximum avec les moyens du bord et nos ressources humaines », selon le directeur général de la SMA , Jaona Ravoavy Andrianaivo. Malgré cette volonté de la SMA, certains éboueurs menacent d'observer une grève à partir de demain à cause du non-paiement de leurs salaires du mois de mars. Ils pointent du doigt la lenteur administrative au niveau des procédures y afférentes.

Règlements

Les bacs à ordures se désemplissent mais se remplissent assez vite dans certains quartiers. La SMA n'a pas manqué de lancer un rappel à l'ordre face à cela. « Les bacs à ordures sont uniquement destinés aux ordures ménagères et non pas aux entreprises de vidange de fosse ou encore celles qui effectuent l'élagage des arbres. Les bacs à ordures ne sont pas non plus destinés au déversement des déchets médicaux. Ceux qui disposent de ces types de déchets doivent se rendre au bureau de la SMA à Ampasapito pour tout renseignement complémentaire », communique la SMA.

Le dernier et non le moindre est le respect des heures de dépôt au niveau des bacs, de 16h à 20h, pour que les bacs à ordures se vident rapidement et ne jonchent pas les rues. La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a déjà invité les ménages à faire le tri sélectif des déchets ménagers selon l'arrêté municipal n°242-KAR/KAB.22, publié le 2 juin 2022. La consigne de tri est simple si l'on se réfère à cet arrêté municipal : les ordures ménagères devraient être contenues dans des sacs avant d'être déposées dans les bacs mis en place par la CUA. Sont ainsi considérées comme ordures ménagères les bio déchets (déchets de cuisine, restes de repas) ou encore les emballages, papiers et plastiques divers.