Madagascar: Semaine des Télécommunications - Célébration à Vontovorona par les étudiants et les entreprises

Des conférences, des concours de mini-projets et des animations sportives et culturelles sont au programme de la Semaine des télécommunications organisée par le Groupe des Étudiants en Télécommunication (GET). Les métiers du secteur ont été présentés hier.

Le secteur des télécommunications présente des opportunités infinies. C'est ce qu'affirment les membres du GRT, composés d'étudiants de l'ESPA (Ecole supérieure polytechnique d'Antananarivo) à Vontovorona. En partenariat avec des entreprises qui opèrent dans leur secteur d'activité, ces étudiants organisent la Semaine des télécommunications du 11 au 14 avril à Vontovorona. Hier, une série de conférences a été au programme de l'événement, au cours de laquelle, les professionnels du secteur ont exposé les détails des divers métiers des télécommunications.

En effet, il s'agissait de conférences, mais également de séances de partage et d'information pour les étudiants de L1 à M2. Ce jour, ce sera au tour des étudiants de faire des présentations, dans le cadre du concours de mini-projets. « Les étudiants de l'ESPA peuvent briller dans ce secteur, car nous faisons également des recherches dans les domaines qui évoluent sans cesse dans le temps. Nous avons des étudiants spécialisés en radiocommunication mobile, en réseau et système, en applications mobiles, en intelligence artificielle et dans d'autres domaines de l'informatique. Nous sommes très passionnés par les recherches », a déclaré Cédric Razandrinilaina, porte-parole du GET. Après le concours de mini-projets de ce jour, la Semaine des télécommunications se poursuivra demain avec la phase finale des tournois sportifs. L'événement sera clôturé par une fête qui se tiendra du côté de By-pass, ce jeudi.

Engagements

Certes, les recherches et l'innovation des jeunes étudiants intéressent les entreprises. Parmi les partenaires de l'événement figure le Groupe Axian, qui a présenté les entreprises qui le composent, ainsi que ses activités liées aux télécommunications. Hier, Axian Group a tenu une conférence sur l'audit IT et Telma sur les métiers de la télécommunication. « Telma appuie toujours les étudiants en télécommunication. L'organisation de cet événement en est un exemple. Pour le concours de mini-projets, nous allons attribuer des crédits Telma, des goodies, outre la connexion par fibre optique mise à disposition de l'ESPA durant cette semaine. Cela permet aux étudiants de faire des recherches et d'expérimenter la fibre.

D'ailleurs, dès la première année, les étudiants ont l'habitude de collaborer avec Telma à travers des stages, par exemple », a indiqué Iombonana Andriamampionona, ingénieur en transmission senior du Département ingénierie, optimisation et planning au sein de Telma. Bref, pour les organisateurs de l'événement, la télécommunication est devenue un secteur phare de l'économie. Les investissements réalisés chaque année permettent aux entreprises de voir sereinement leur avenir dans un monde de plus en plus connecté.

L'accélération des innovations augure également une véritable révolution multisectorielle, où Madagascar peut jouer un rôle important en Afrique. Selon Telma, pour rester à la pointe de la Technologie, le pays a besoin d'ingénieurs issus de formations supérieures de qualité et en particulier de l'ESPA. Pour ces différents acteurs, cette semaine des télécommunications est une opportunité de découvrir le savoir-faire et l'engagement des étudiants.