Madagascar: La question de la survie des Malgaches primordiale

Après cette parenthèse bienvenue du week-end pascal, les Malgaches n'ont pas encore réalisé qu'il faut reprendre le collier.

Hier, certes, les embouteillages ont repris, mais ils n'ont pas encore retrouvé leur ampleur habituelle. Mais tout le monde va très vite replonger dans le rythme infernal qu'imprime la vie à Tana. On va bientôt arriver au milieu du mois et ce sera encore plus dur cette fois-ci car beaucoup de ménages ont dépensé une grande partie de leur budget pour se donner l'illusion de faire la fête. Ça va être la période des vaches maigres et ce sera beaucoup plus dur à cause d'une nouvelle flambée des prix.

La question de la survie des Malgaches primordiale

Les messages du secrétaire général du FFKM et du cardinal catholique invitent à la réflexion et au changement de mentalité, mais les Malgaches en général sont désemparés et ont de la peine à procéder à cette révolution prônée. Comme nous le disions, hier, c'est un retour à la réalité bien difficile que les Malgaches vont affronter. Le prix du kilo de riz qui frôle les 4 000 ariary, ou qui le dépasse chez certains commerçants, met au désespoir la plupart des ménages. Les légumes et les fruits, pourtant nécessaires à une alimentation équilibrée, ne sont plus à la portée des bourses. La viande ou le poisson sont devenus des aliments de luxe. Les aides à la population dite vulnérable sont pratiquement inexistantes ou quand une distribution a lieu, elle est médiatisée par celui qui le fait. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan de difficultés auquel est confrontée la population. La vie, cependant, continue. C'est vers les dirigeants que l'on a tendance à se tourner. Ces derniers doivent trouver les moyens d'amoindrir ce fardeau de la vie chère qui est en train de tuer la population lentement mais sûrement. C'est vers la préparation des élections que se focalise leur attention . Il s'agit d'un sujet important, mais il est nécessaire de mettre aussi dans la balance la question de la survie des Malgaches.