Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - « Pas de soutien de Mamy Ravatomanga »

Des questions commencent à se poser, notamment sur le financement du Mihava Tour. En déplacement à Sambava, Siteny Randrianasoloniaiko a coupé court aux rumeurs.

« On n'a jamais parlé de Mihava Tour ! » Telle était la réponse du député de Toleara 1, Siteny Randrianasoloniaiko, par rapport aux interrogations sur une éventuelle collaboration entre lui et l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga. En déplacement à Sambava, dans la région SAVA, dans le cadre de son Mihava Tour, l'élu de Toleara 1 a voulu tirer les choses au clair. Si le financement de ces tournées intrigue les observateurs, il a exclu tout soutien de la part de l'homme d'affaires. « On n'a jamais reçu de soutien financier, pas même 1 ariary, de sa part afin de réaliser le Mihava Tour », a-t-il fait savoir. En effet, avec ses alliés de la Chambre basse, Siteny Randrianasoloniaiko s'est fixé l'objectif de sillonner toute l'île avant de se lancer officiellement dans la course à la magistrature suprême. Une opération coûteuse.

Position

Le divorce entre Siteny Randrianasoloniaiko et son ancienne famille politique est consommé. Élu sous l'étiquette IRD, le député a renié publiquement ce dernier. « Certains s'interrogent si nous faisons encore partie des « oranges ». Non, nous sommes les « jaunes » », a ainsi clamé le président de l'Union Africaine de Judo. Une déclaration qui devrait faire réagir la majorité qui voit un bon nombre de ses élus rejoindre la « maison jaune ». En tout cas, Siteny Randrianasoloniaiko a assumé sa position et écarte ainsi l'hypothèse d'une mise en scène politique entre lui et le président Andry Rajoelina. Les « jaunes » seront certainement des adversaires de taille pour les « oranges » aux prochaines échéances électorales.

Décentralisation

En dehors des sujets purement politiques, Be Hozatse garde l'esprit du Mihava Tour. Il veut rester à l'écoute de la population. A Sambava, il a soulevé le problème de la filière vanille. L'application stricte de la décentralisation est l'une des solutions avancées par l'élu de Toleara 1. « Il faut donner la gestion de la filière vanille aux autorités locales parce que depuis que le pouvoir central s'en est mêlé, la filière vanille se trouve dans une situation difficile », a-t-il poursuivi avant de souligner que seule la libéralisation de la filière réglera le problème actuel. Siteny Randrianasoloniaiko demande également la suppression de la CNV et de la fixation du prix de vente à l'export à 250 dollars le kilo par l'État. Il n'a pas mâché ses mots en dénonçant la corruption qui gangrène cette filière, ces dernières années.

Force est de constater que le discours de Be Hozatse s'adapte aux régions qu'il visite et aux circonstances. La présence des élus de ces circonscriptions à ses côtés lui est d'une grande aide. Siteny n'a pas oublié de les remercier devant la population. Une manière pour lui de séduire ces potentiels électeurs qui sont malmenés par les difficultés économiques qui n'épargnent aucune région. Au rythme où vont les choses, le mois qui vient - avec la session de mai en perspective - risque d'être animé. En attendant, la prochaine destination de Siteny Randrianasoloniaiko pour son Mihava Tour est la ville de Mahajanga, samedi.