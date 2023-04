Madagascar: INSCAE - Réalisation du projet pour les personnes en situation de handicap

Six étudiants en deuxième année de l'Institut National des Sciences Comptables et de l'Administration d'Entreprise (INSCAE) ont réalisé un projet d'amélioration dans le cadre du cours de Comportement du Manager, au sein de la Coopérative Talentan'ny Sembana.

Leur projet consistait à la promotion et la commercialisation des produits de cette entreprise sociale qui était jusqu'alors peu connue. Pendant deux mois, ces jeunes étudiants ont oeuvré au sein de la coopérative pour accroître la visibilité de cette dernière. Déjà sur le marché depuis 11 ans, l'entreprise rencontre un problème de visibilité et une certaine difficulté à atteindre un segment de clientèle plus large. « Pour faire face à cela, nous avons décidé d'aider cette coopérative à promouvoir ses produits, notamment auprès des jeunes. Nous animons leur activité sur les réseaux sociaux par la création d'un compte Instagram dans lequel ils présentent les produits de l'entreprise de manière plus efficace. Nous avons également organisé une apparition sur un plateau télévisé pour pouvoir atteindre un public plus élargi », a noté Salohy, parmi ces six étudiants, avant d'ajouter que « nous avons ainsi contribué, avec l'appui financier de l'entreprise E-kipéo, à pérenniser l'emploi des personnes handicapées de la coopérative et à soutenir la cause qu'elles défendent ». Les cinq autres étudiants s'appellent Amanda, Ando, Mihaja, Mitantsoa et Stéphanie.

La Coopérative Talentan'ny Sembana a été créée par des femmes en situation de handicap pour pérenniser leur emploi. Elle est actuellement présidée par Elia Randriamanantena. À ses débuts en 2007, la coopérative n'était qu'un centre de formation et n'est devenue une entreprise sociale qu'en 2012. L'entreprise, dont l'activité principale est la fabrication de produits confectionnés en raphia comme des sacs, des range-tout, des paniers, des coussins, etc, en vue de les vendre, regroupe des personnes porteuses d'un handicap afin de leur offrir une source de revenus régulière.

Grâce à leur engagement auprès de la Coopérative Talentan'ny Sembana, les six jeunes étudiants de l'INSCAE, ont réussi à offrir une solution innovante à cette dernière. En utilisant les techniques de marketing modernes apprises au cours de leur formation ils ont su accroître la notoriété de la coopérative. Désormais, la Coopérative Talentan'ny Sembana peut toucher une clientèle plus élargie et vendre ainsi ses produits de manière plus efficace.