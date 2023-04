Madagascar: Judo / Juniors - Laura Rasoanaivo, numéro 1 mondial

Une grande première dans les annales du judo malgache et du sport en général. Laura Rasoanaivo Razafy vient de grimper à la première place du classement mondial de la fédération internationale de judo chez les juniors.

Elle a détrôné l'Allemande et devient ainsi le numéro un mondial chez les moins de 70 kg en passant de la 3e à la 1re place, avec 500 points. La pensionnaire de l'association Sportive Saint-Michel d'Amparibe a réalisé ce pari dans ce sport où les judokates des pays de l'Est ou du Japon restent les favorites. La judokate a enchaîné les titres et les victoires ces dernières semaines. Le week-end dernier à l'Open de Luanda en Angola, elle a réalisé le hold-up parfait en s'offrant du doublé chez les juniors et les seniors.

Avant cela, elle a remporté trois autres médailles d'or et une de bronze aux Open de Tunis et d'Alger. « Un sport devenu une passion, un loisir en commençant et aujourd'hui c'est la plus belle histoire de ma vie. Suis numéro « une » mondial et j'en suis tellement fière. Le chemin n'a pas été facile, quelques doutes, des hauts et des bas, des échecs, mais surtout beaucoup de leçons », a-t-elle publié sur sa page Facebook.

Championne d'Afrique en titre chez les juniors à Nairobi l'année dernière, elle défendra son titre à domicile au mois de juillet au Palais des Sports de Mahamasina. Selon ses dires, la judoka rêve de ramener une première médaille olympique à Madagascar. Elle est en course pour une qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024.