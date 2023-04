Algérie: APN - Adoption du projet de loi relatif à la prévention et règlement des conflits collectifs de travail

ALGER — Les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté, mardi à la majorité, le projet de loi relatif à la prévention et au règlement des conflits collectifs du travail et à l'exercice du droit de grève, et ce lors d'une plénière présidée par le président de l'APN, Brahim Boughali en présence de la ministre des Relations avec Parlement, Basma Azouar.

Lors de la séance de vote, les députés ont approuvé 19 amendements sur 57 proposés.

Ce texte de loi prévoit également "des mécanismes plus flexibles pour le dialogue social et plus efficaces pour le règlement des conflits collectifs du travail en vue d'assurer un climat favorable et préserver la paix et la stabilité sociales", a-t-il souligné.