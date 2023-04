Tunisie: L'impunité persiste !

La tendance à ne plus respecter les prix a pris une grande dimension. Le profil et le mode d'emploi des contrevenants ont de toute évidence changé. Il ne s'agit plus de quelques transgresseurs isolés, mais de tout un lobby qui se revendique en toute impunité.

Des intermédiaires de vente et de commerce de gros dans les marchés de Bir El Kassaâ et de Zarzouna ont délibérément commercialisé des quantités de poivrons, de bananes et de pommes. Ils ont adopté des méthodes illégales à travers l'émission de factures qui ne correspondent pas à la réalité.

Ce genre de pratiques, devenues malheureusement un mode d'emploi au quotidien, est un aperçu type de la plus flagrante dérive dont le citoyen est la première victime. Un aperçu type qui véhicule tous les travers que les autorités concernées n'arrivent plus à contenir.

Ce qui paraît inconcevable, c'est que des contrevenants et intermédiaires trouvent les moyens pour agir sur le pouvoir d'achat des Tunisiens, quitte même à appauvrir le peuple. Ils profitent sans scrupule des situations, contrôlent les circuits de distribution, s'approprient le monopole des produits alimentaires, règnent sur le marché et bien entendu amplifient les prix.

Les unités du contrôle économique donnent l'impression de ne plus pouvoir faire face aux dépassements. L'inertie de l'appareil a tacitement renforcé les dérives et les dérapages de différents genres.

Une menace pour les besoins quotidiens des Tunisiens

A l'analyse des faits, des rebondissements et des intrigues, il est évident qu'il y a des défaillances dans les opérations de contrôle économique. Mais on n'est pas censé ignorer les intérêts qui motivent les contrevenants et qui conditionnent tout le marché. La tendance à ne plus respecter les prix a pris une grande dimension. Le profil et le mode d'emploi des contrevenants ont aussi changé. Il ne s'agit plus de quelques transgresseurs isolés, mais de tout un lobby qui se revendique en toute impunité et qui se donne le pouvoir, mais surtout le droit, de contrôler les circuits de distribution et les prix sur le marché.

Ce qui se conçoit ici et là est devenu une menace pour les besoins quotidiens des Tunisiens. Il est fort à parier que l'ascension vertigineuse des prix entre dans une phase très compliquée, dont les retombées sont incertaines et surtout difficiles à cerner. La réalité est déroutante. Cela participe même au développement d'un malaise au sein de la société dans la mesure où face à l'absence de réactivité des autorités concernées, mais aussi l'impunité dans laquelle persistent les contrevenants, c'est le citoyen qui en subit les conséquences. Un citoyen qui n'arrive plus à supporter la majoration et la montée des prix qui lui sont imposés... illégalement.

Lorsque les résultats sont défaillants ou que les comportements attirent la désapprobation, c'est toute la politique de lutte contre le non-respect adoptée par l'autorité concernée qui est pointée du doigt. On remet en cause son efficacité, on interroge son coût humain, on affirme la nécessité de la prise en compte de moyens et d'alternatives plus rigoureux. Sans qu'il soit ici question de condamner qui que ce soit, la connaissance de l'intérieur et des coulisses permet d'en donner une vision plus claire et de mettre en lumière les enjeux qui la traversent.

Dans la lutte contre le monopole et la spéculation, il faut se demander s'il existe vraiment une vision et des solutions efficaces du problème ou alors se contente-t-on de faire des constats et des états des lieux ? Plus encore, les décisions annoncées suffisent-elles pour éradiquer ce fléau ?

A ce jour, on ne semble pas avoir les idées tout à fait claires. Peut-être en saura-t-on davantage dans les prochains jours. Il reste que la résistance des contrevenants révèle les lignes de fractures au sein de la politique de contrôle économique. Une politique que certains considèrent par le temps et par les événements comme dépassée. Les pourfendeurs d'un ordre nouveau appellent à la restructuration en rappelant ce qui fonde la loi et les circuits du marché,

La lutte contre la spéculation et le non-respect des prix doit s'appuyer sur un appareil et des dispositions rationalisés. La réalisation de tels objectifs exige une grande persévérance contre l'impunité. Qu'il s'agisse des questions de riposte technique ou administrative, sur le terrain ou à ailleurs, tout ce qui est censé être accompli à ce niveau, est une responsabilité, un devoir historiques...