Tunisie: Coupe de Tunisie - Demi-finale - CA-OB (13h30 à radès) | CA - Renouer avec la finale

Ce CA-là n'est ni stellaire ni cosmique de par ses performances. Pour autant, il paraît inimaginable, voire impossible, que le Club Africain s'écroule aujourd'hui en défiant les Béjaois, et ce, même si en début de saison personne ne voyait l'équipe clubiste à ce niveau.

En un peu plus de deux semaines, le CA va devoir accélérer la cadence sur deux fronts, en demies de Coupe tout d'abord, avant d'enchaîner avec les matchs du play-off où les Clubistes croiseront plus d'un cador de la Ligue 1. Chaque chose en son temps cependant. Aujourd'hui, place au dernier carré de Coupe contre l'OB, un adversaire que les Clubistes ont déjà battu en début de play-off. Cependant, en Coupe de Tunisie, les pronostics sont généralement mis au placard et le onze à Saïd Saïbi s'attend forcément à une solide opposition de la part des Béjaois. Pas de favori en l'état donc, ni encore moins d'avantage psychologique. Un match de Coupe, ça ne se joue pas, ça se gagne ! Sur ce, avec 13 coupes dans la besace et pas moins de 14 finales perdues, le CA en connaît forcément un rayon sur les phases avancées de cette compétition à élimination directe.

Ce faisant, la dernière apothéose disputée remonte à 2021 alors que le club de Bab Jedid avait antérieurement brandi le trophée en 2018. Et aujourd'hui, avant d'espérer renouer à nouveau avec la finale et plus, si affinités, le CA doit tout d'abord écarter l'OB, une équipe qui a pris du galon cette saison, comme en témoigne sa qualification méritée pour les play-offs au prix d'une brillante phase 1 où les Cigognes ont frappé quelques grands coups, dont une éclatante victoire contre justement le CA à Radès même.

Fierté retrouvée

Ces derniers jours, magie de Dame Coupe oblige, la fièvre est montée d'un cran au Parc A car s'adjuger la Coupe de Tunisie est toujours un voeu pieux, un rêve permanent, même si depuis quelque temps, l'on évoque cela du bout des lèvres, sans doute de peur d'être à nouveau déçu (souvenir amer de 2021). Bref, place tout d'abord à la vérité du terrain, à l'endurance et au degré de résistance clubiste. Après quoi, joueurs et supporters pourront faire les comptes, et peut-être, qui sait, rêver à voix haute. Cela dit, c'est bien connu, tout peut arriver dans le football. Pour autant, il paraît inimaginable, voire impossible, que le CA s'écroule aujourd'hui en défiant les Béjaois, et ce, même si en début de saison, personne ne voyait l'équipe clubiste à ce niveau. Visiblement, ce CA-là n'est ni stellaire ni cosmique de par ses performances. Tout repose donc à présent sur les épaules des Sabo, Garrab, Ghandri, Khélil, Azouni, Ouedhrfi, Snana, Kossi, Chiheb et autre Hamdi Laabidi capables de franchir un nouveau cap, passer en finale et gagner en confiance dans l'optique des chaudes empoignades qui attendent le CA en championnat.