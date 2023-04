Tunisie: Coupe du Roi Salmane / Ce soir à Monastir (22H00) - - USM-FAHMAN - Ce rêve Bleu...

La manche retour de ce tour préliminaire de la Coupe arabe des clubs s'annonce comme une formalité pour une USM qui joue cette saison sur trois tableaux et qui n'entend rien lâcher. Et si c'était vraiment l'année des Bleus ?

Sans aucun doute, cette fois, nous misons sur l'Union Sportive Monastirienne, même si certains observateurs, en début de saison, s'attendaient à ce que le club du Ribat vive une énième saison de transition, avec une équipe qui séduit mais qui finit placée et pas titrée. Aujourd'hui pourtant, l'USM joue les premiers rôles sur deux tableaux (championnat et C3). Cerise sur le gâteau, cette Coupe arabe des clubs où les Bleus ont déjà annoncé la couleur en préliminaire, face à Fahman Abyan, cartonnant l'équipe Yéménite (4-0) avant le retour de ce soir en terrain conquis.

La seconde manche s'annonce donc comme une formalité pour l'USM, une USM qui enchaînera samedi face à l'ESS à l'Olimpico dans le cadre du play-off, avant de recevoir les Ivoiriens de l'Asec Mimosas pour le compte des quarts de la C3, puis le CA au stade Ben Jannet et l'USBG dans son fief, le tout rien que pour ce mois d'avril ! Voilà donc un calendrier chargé pour le groupe du Serbe Darko Novic, partisan des rotations quand cela est nécessaire, comme entrevu en phase de groupe de la C3 d'ailleurs, à Bamako, récemment.

Tauliers brillants et prétendants émergents

L'USM puise donc sa force de cette notion de groupe qui entretient la cohésion, crée une harmonie et favorise l'alchimie. Nul n'est indispensable, mais tout le monde est nécessaire à Monastir. Ainsi, outre les Ben Saïd, Tka, Chikhaoui et autre Saghraoui, l'on dispose des Baccar, Omrani, Dridi, Harabi, Guesmi et Bouzayane, alors que d'autres prennent du galon, à l'instar du buteur Traoré et du joker Amokrane, sans oublier l'émérite Mhirsi. Quelle belle équipe que cette USM, une désormais valeur sûre du paysage footballistique local et un outsider ambitieux sur la scène continentale.

Mais est-ce pour autant suffisant pour envisager une saison folle à l'issue de laquelle les Bleus seraient sacrés en Tunisie et en Afrique ? Une chose est sûre en l'état, les puristes sont déjà sous le charme de cette cuvée 2022-2023 et conquis par une équipe qui dispose d'une vraie force offensive et d'une bonne assise défensive. En clair, ces Bleus peuvent arriver bien plus haut que ce que tout le monde pense !