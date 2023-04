Madagascar: Athlétisme / Stage - Quatre records personnels établis en Chine

Quatre « season best ». Pour être au top du rendez-vous de la XIe édition des Jeux des Iles de l'océan Indien qui se jouera à Madagascar, du 25 août au 3 septembre, la délégation malgache s'entraine en Chine depuis quarante-cinq d'entrainement, sous la direction des techniciens chinois et en présence d'Indépendance Lahimana ou Depa Sakaraha, directeur technique national adjoint. Les athlètes malgaches sont passés par les premiers tests d'évaluation, le 6 avril, sur leur site d'entrainement, le stade de Panzhihua dans le district de Sichuan.

Sur la distance de 100m plat, Benandro Sylvain a réalisé sa première « Season Best » ou meilleure performance personnelle de la saison. Il a couru la distance en 10"38 et son record personnel a été de 10"18. Sur la distance de 400m, Patrick Remandro a couru la distance en 47"48 devant Aina Cléot Vavara, 47"79 et Lorin Damien Razanadrafomba 48"12. Patrick Remandro a un record personnel de 46"80.

Côté dames, sur la distance de 100m plat, Haingo Brigitte Razanajafy s'est imposée en 11"57 devant Zo Henintsoa Mamiandriambololona 11"94 et Ophélie Razafimandimby en 12"49. Haingo Brigitte Razanajafy a un temps personnel de 11"32. Sur la longueur, Florentine Razanamandroso a réalisé un bond de 5.94m au quatrième essai (5.55, 5.65, 5.54, 5.94, 5.85).

Motivation et ambition

Selon l'explication du chef de la délégation en Chine, « tous les athlètes sont en grande forme et présente une marge de manoeuvre très encourageante. De grandes performances sont en train de se dessiner car les conditions de vie de nos athlètes sont impeccables que sur soi sur les méthodes d'entrainement ou concernant le régime alimentaire ».

En quittant la Grande île la dernière semaine du mois de février, les athlètes malgaches ont été animés par des motivations et ambitions de bien faire et de remporter le plus de médailles d'or possibles aux prochains Jeux des iles, dans quatre mois.

« Les athlètes présents en Chine ont un objectif commun, faire mieux et écrire une belle histoire au pays, au moment des JIOI. La présence de plusieurs meilleures performances personnelles de la saison réalisées en Chine, se traduit par la nécessité pour Madagascar d'offrir de belles infrastructures qui obéissent aux normes pour que les athlètes se donnent à fond sans peur d'être blessés sur le terrain ».

Les athlètes malgaches s'entraînent à l'Académie des sports de Sichuan où la délégation de l'athlétisme et de l'haltérophilie évoluent ensemble . Cette institution se trouve à cinq heures de TGV de la ville de Pékin.

Résultats des tests du 6 avril

- 100m plat dame:

1- Haingo Brigitte Razanajafy 11"57,

2- Zo Henintsoa Mamiandriambololona 11"94

100m plat homme:

1- Sylvain Benandro 10"38

2- Brutho Randrianomenitompo 10"72

3- Athlète Chine 11"00

400m homme:

1- Patrice Remandro 47"49

2- Aina Cléot Vavara 47"79

3- Lorin Damien Razanadrafomba 48"12

800m homme:

1- Soazara Lahivokatse 1'53"82

2- Athlète Chine 2'03"29

3- Athlète Chine 2'08"14

Longueur dame: Florentine Razanamandroso 5.94m