Madagascar: Liste électorale - La CENI supprime plus de quatre cent mille irrégularités

Le recensement des électeurs entrepris par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) en vue de la refonte de la liste électorale affiche de nombreuses anomalies. Plus de quatre cent mille irrégularités ont été constatées lors du dépouillement des fiches.

La CENI a publié hier le bilan de ces opérations de recensement des électeurs. Il a été ainsi souligné qu'au cours des trois premiers mois de 2022, des milliers d'erreurs ont été relevées. Ce sont à peu près plus de soixante mille doublons. Le rapporteur général de la CENI, Soava Andriamarotafika a expliqué: « Il y a de nombreux aspects de ces problèmes, lorsque nous avons fait le nettoyage. Outre ces doublons, il existe également de nombreuses inexactitudes concernant l'identité des personnes qui se sont inscrites dans les formulaires qu'elles ont remplis. Par exemple, il y a ceux qui n'ont pas renseigné le numéro de leur carte d'identité, et il y a ceux qui se sont trompés de date de leur délivrance... ».

Tandis que le vice-président de la CENI, Andoniaina Andriamalazaray a précisé: « Au total, plus de dix millions d'électeurs sont inscrits et recensés dans la liste mise à jour en octobre 2022. Mais après vérification, les techniciens de la CENI ont constaté qu'environ plus de neuf millions d'entre eux sont valides ».

Délai

Il importe de souligner que les résultats annoncés hier concernent l'arrêtage provisoire de la liste électorale. Cette liste sera affichée dans tous les bureaux des « fokontany », communes, districts et régions du pays. La CENI indique que tous les citoyens qui constatent des inexactitudes ou autres irrégularités sur les informations les concernant dans la liste, disposent à partir de maintenant d'un délai d'une vingtaine de jours pour les corriger. Par ailleurs, les citoyens qui souhaitent participer aux élections pourront aussi et encore s'inscrire sur les listes électorales de chaque commune jusqu'au 31 mai prochain. Soava Andriamarotafika a conclu: « Il y a aussi des citoyens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de s'inscrire sur la nouvelle liste car ils étaient déjà sur la liste précédente. Cependant, ils ont tort, ils sont donc incités à revenir et à s'inscrire dans cette liste entièrement mise à jour. Il y a une différence entre le renouvellement annuel et la refonte complète de la liste électorale ».

Concertation nationale

Le FFKM se mobilise activement: Suite à leur réunion d'il y a deux semaines au FOFIKRI d'Ilafy, les membres et responsables des 35 « régions FFKM » s'apprêtent maintenant à descendre sur le terrain. Mission: mettre en oeuvre le projet qu'ils ont décidé en vue du bon déroulement de toutes les opérations concernant le processus électoral en cours. Lors de cette réunion d'Ilafy, le FFKM (Fiombonan'ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara ou Union des églises chrétiennes à Madagascar) avait en effet annoncé se mobiliser activement pour suivre et contrôler le déroulement de toutes les opérations de ce processus électoral, de la liste électorale jusqu'au dépouillement des votes... mais sans aucune intention de publier les résultats du scrutin.

Ainsi, ces descentes sur terrain envisagées porteront davantage sur des sensibilisations des citoyens lesquels pourraient aussi avoir leurs mots à dire concernant ce processus. Selon une source auprès du comité central du FFKM, hier, « Toutes les suggestions ou plaintes des citoyens à la base seront prises en considération. Il y a déjà eu des instructions données par les chefs d'églises, lesquelles vont surtout se concentrer sur l'aspect social et les affaires électorales. La synthèse de ces suggestions aura lieu le 31 mai. Elles serviront de point de départ des discussions de la grande concertation nationale qui sera dirigée par les chefs d'églises au mois d'août. Une concertation qui fera office de prélude pour l'apaisement et le bon déroulement des élections ».