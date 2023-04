Tunisie: Snit / lMise en vente de 2 duplex et 47 appartements à la résidence Marguérite à Chotrana la Soukra - Vite fait, mal fait !

Selon plusieurs témoins, « un groupe de personnes est arrivé très tôt (certains disent à 2h00 du matin), c'est-à-dire avant l'ouverture des portes, et a pu s'organiser et faire passer une liste de plus d'une trentaine d'individus que l'administration a prise en compte, alors que les portes n'étaient pas encore ouvertes ».

La Société immobilière de Tunisie (Snit) vient de mettre en vente lundi 03 avril 2023, deux duplex et 47 appartements (S+ 1, S+2 et S+3) à la résidence Marguérite, à Chotrana, La Soukra. Une annonce concernant cette vente a été publiée à cet effet en bonne et due forme vendredi 31 mars 2023 dans les deux journaux La Presse et Echourouk. Jusque-là tout va bien. Toutefois, l'opération de vente ne pouvait être entamée officiellement qu'à partir de lundi 3 avril 2023. Et c'est à ce moment-là que les choses ne vont pas se dérouler comme on s'y attendait.

La mauvaise organisation de l'opération de vente marquée par la présence d'un grand nombre de personnes qui sont arrivées sur les lieux dès l'ouverture des bureaux de la Snit mais ont dû déchanter. Et pour cause, selon plusieurs témoins, « un groupe d'autres personnes est arrivé semble-t-il très tôt (certains disent à 2h00 du matin), c'est-à-dire avant l'ouverture des portes et a pu s'organiser et faire passer une liste de plus d'une trentaine d'individus que l'administration a prise en compte alors que les portes n'étaient pas encore ouvertes ».

Comme les premiers arrivés sont les premiers servis, du coup c'est la déception qui s'est installée du côté de ceux qui sont arrivés à 8h00 et qui ont vu leurs chances d'avoir l'appartement de leur choix s'évanouir. Pire, vers 13h30, toujours selon des témoins, « l'information est tombée comme un coup de massue. Un fonctionnaire annonce qu'il n'y avait plus d'appartements disponibles ».

« La consternation s'installa chez les autres personnes qui attendaient leur tour depuis 8h00 », nous raconte-t-on. Sous l'effet de la colère, une dame a même fait savoir qu'elle ne se laissera pas faire et « que des infractions à la règle de la vente ont été enregistrées ». Elle compte par ailleurs porter plainte.

La présence, seulement pour quelques minutes, du PDG de la Snit sur les lieux au moment de la vente n'a pas suffi à dissiper les craintes de certaines personnes qui, en dépit de leur arrivée avant l'ouverture des portes, n'ont pu concrétiser leur rêve. L'enregistrement sur la liste d'attente en dernier lieu ne pouvait les consoler.

« Chaque jour, je venais ici pour m'enquérir de la date d'ouverture de la vente et à chaque fois, on me disait que c'est pour bientôt et que l'annonce sera publiée sur la page officielle FB de la société. Quand j'ai appris ce vendredi que l'annonce a été publiée dans les journaux, j'ai accouru ce lundi sur les lieux, mais en vain », commente une personne choquée et consternée. Au fait, l'annonce a été publiée sur FB mais de manière trop tardive (aux environs de 12h00 lundi 3 avril), au moment où les dés étaient jetés.

Le doute plane

Sur la page officielle FB de la Snit, en plus des critiques adressées à la société inhérentes en particulier à sa politique de vente qui manque terriblement de transparence, « les prix du mètre carré sont pointés du doigt au point qu'on ne reconnaît plus cette société et le rôle qui lui incombe », selon certains commentaires.

Au fait, la récente vente s'est déroulée dans de mauvaises conditions, avec un seul guichet pour réceptionner les demandes. Vite fait, mal fait.

La prochaine fois, il faudra peut-être penser à faire mieux et pourquoi ne pas digitaliser la réception des demandes pour plus de transparence car accuser réception d'une liste (écrite à la main) avant l'ouverture officielle des portes ou même dès l'ouverture des locaux sans procéder à la vérification des identités des personnes concernées n'est pas conforme au modus operandi de l'administration tunisienne.

Ceci est susceptible de laisser planer le doute quant à la transparence de l'opération de vente qui a eu lieu lundi dernier.