Afrique: Kundé 2023 - Cinq vedettes en lice pour l'or

L'une des plus grandes cérémonies de distinction des artistes-musiciens du Burkina Faso et d'Afrique, les Kunde, aura lieu le vendredi 12 mai 2023 à la Salle des banquets de Ouaga 2000.Pour le Kunde d'or, le trophée le plus convoité, cinq artistes sont, selon le commissariat général des Kunde, en lice.

Il s'agit d'Alif Naaba, Floby, Greg Burkimbila, Smarty et Tanya.75 artistes burkinabè et africains ont été nominés dans 15 catégories de cette 21e édition de l'événement. Au-delà de récompenser les meilleurs talents dans le domaine musical, la cérémonie se veut être, de l'avis de son commissaire général Salfo Soré alias Jah Press, une contribution à la résilience du Burkina Faso face au terrorisme et un encouragement des Forces de défense et de sécurité(FDS).En marge de la soirée qui sera riche en sons, lumières, stars, strass et paillettes, les organisateurs annoncent également les Kunde music export, prévus du 10 au 11 mai 2023, avec au programme des ateliers de formation, des prestations d'artistes en présence d'acheteurs professionnels, des partages d'expériences et de bonnes pratique, et un réseautage.