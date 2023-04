Congo-Kinshasa: Rooftop stand-up comedy - Un nouveau rendez-vous d'humour de proximité

La commune de Bandal accueillira, le 21 avril de 16h à 21h, la première scène créée dans le but de rapprocher les artistes du public avec à l'affiche des humoristes de renom des deux rives du fleuve Congo.

Le spectacle prévu pour le 21 avril au Rooftop, non loin de l'arrêt Tshibangu, a plusieurs têtes d'affiche dont des humoristes réputés de Kinshasa et de Brazzaville. Ainsi, Ronsia Kukiel, Félix Kisabaka, Ken-Guelord, Florent et La troupe Pool Malebo vont se joindre à Lady Esobe et Vue de loin pour accueillir leurs homologues de Brazzaville. Sont donc aussi annoncés à la grande première de Bandal Cerveau Magique, Serge chérubin et Fils Brown M. Le Rooftop offre également un espace aux jeunes talents. Ils feront partie de la vingtaine d'humoristes qui vont y participer et vont « pouvoir s'exprimer, se faire entendre et connaître » en partageant les cinq heures du spectacle avec leurs aînés plus expérimentés dans le métier.

Rooftop stand-up comedy se propose d'offrir aux familles un divertissement sain dans leurs quartiers. Plus besoin donc de se déplacer dans les grandes salles et autres lieux du centre-ville où d'ordinaire sont programmés les spectacles du genre. Et, l'un des avantages de cette scène de proximité, c'est son timing. Il va s'étaler sur cinq heures. Le temps sera meublé de 16h à 21h avec un programme censé répondre à tous les goûts. Ainsi, les amateurs des shows populaires en lingala et les habitués des stand-up comedy en français devraient tous y trouver satisfaction.

De thèmes divers seront abordés à l'occasion de cette rencontre. Dans la petite annonce qui accompagne la programmation, il en est livré un petit aperçu. « Vous êtes à la recherche d'une thérapie immédiate pour soigner l'embouteillagie, le pasi de transportie, le taux de dollarsie, le sextapolie et bien d'autres maux, nous vous proposons les meilleurs médecins », peut-on lire. La suite de l'adresse au public souligne que « Chacun a une spécialité spéciale » mais qu'il faudra aussi s'attendre à voir au Rooftop « la bande des généralistes générale ».

Plusieurs spectacles de proximité

Le concept assez original Rooftop stand-up comedy est porté par deux jeunes producteurs, en l'occurrence Dauphin Zangani et Junior Mamba. L'idée du duo est d'organiser plusieurs spectacles de proximité par an. Ce sera « une série événementielle annuelle avec les célèbres comédiens, vinners, humoristes et cinéastes congolais ». Il sera donné satisfaction aux spectateurs qui, selon Dauphin Zangani, se plaignent souvent de rester sur leur soif aux soirées habituelles du Pool Malebo stand-up comedy. Dès lors, avec le nouvel événement, « les humoristes occuperont entièrement l'espace scénique pour un assez long moment de détente et de divertissement en famille, en couple, entre collègues et amis ». Il ajoute qu' « Il ne faut pas hésiter à venir seul, c'est un lieu où on trouve de la compagnie et crée même des amitiés autour du rire, c'est sûr ! ».

Rooftop stand-up comedy est « mis en place à la suite de la pensée et du souci qui nous animent de mettre en avant les talents des artistes humoristes congolais », a dit au Courrier de Kinshasa Dauphin Zangani. Le coordonnateur du Pool Malebo stand-up comedy qui, d'ailleurs, affiche déjà la même ambition de promotion des humoristes des deux Congo s'est allié à l'agence de communication - marketing Afrik Design dont Junior Mamba est le CEO pour ce nouvel événement.

Ils le perçoivent comme un espace qui promeut un des aspects « de l'immense variété culturelle et artistique de la République démocratique du Congo ». Ayant personnellement connu l'expérience du festival Toseka pour avoir participé à l'organisation des trois premières éditions, ils connaissent le milieu du stand-up. «Parmi ses richesses, notre pays regorge d'artistes pétris de talents d'un côté et de l'autre, d'opérateurs culturels aguerris », ont-ils dit. « Et pourtant, ils sont rares sur la scène du stand up ! », se désolent les jeunes producteurs qui veulent contribuer à améliorer la situation, voire la changer à l'avenir.