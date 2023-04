Afrique: Participation des clubs congolais aux coupes de la Cahb - Serge Oboa demande le soutien des vieilles gloires

A un mois de la participation du club de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) et de l'Association sportive Otohô à la 39e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe, puis de l'organisation, en septembre, par le Congo via la DGSP de la 44e édition du championnat d'Afrique des clubs champions, le président général du club multidisciplinaire DGSP, le général Serge Oboa, a échangé avec les anciens athlètes, les anciens entraîneurs et grandes figures du handball congolais sur les moyens d'accompagner les représentants du Congo à ces compétitions de la Confédération africaine de handball (Cahb).

Le général Serge Oboa a émis le souhait de voir les vieilles gloires proposer leur avis sur la façon dont les dirigeants devraient organiser la préparation des équipes en garantissant le succès. Une manière de confirmer la renaissance du handball congolais sur la scène continentale.

« Je suis en face des champions et championnes, notamment ceux qui ont fait le beau temps de notre handball. A l'époque, nous parcourions de longues distances à pied pour aller suivre les matches, mais aujourd'hui cet engouement n'existe plus. Nous avons besoin de votre aide afin de permettre à vos filles de suivre vos traces. Donnez-nous vos secrets, nous avons besoin de votre aide, ouvrez les portes car parfois nous voulons faire mieux mais la cohésion fait défaut. Oublions ce qui nous divise et apportez vos contributions », a déclaré le président du club multidisplinaire de la DGSP.

Selon lui, lorsqu'une équipe congolaise remporte le trophée au niveau continental, c'est le pays qui est valorisé en premier, d'où la nécessité d'unir les forces pour donner la force et permettre aux clubs participant aux compétitions interclubs de la Cahb de les remporter.

Pour leur part, les veilles gloires présentes à cette rencontre ont indiqué que le message était très bien reçu et elles feront de leur mieux pour échanger régulièrement avec leurs collègues actifs. L'une des grandes figures du handball féminin, Germaine Dzimbi Safou dite Tostao, qui a remporté la Coupe d'Afrique des nations avec les Diables rouges du Congo à quatre reprises (1979,1981,1983 et 1985), a déploré le manque de patriotisme des athlètes actuels malgré les avantages financiers. Iziz Mabandza, fondateur d'Inter club handball et ancien Diable rouge, au nom des autres, a promis d'aider les dirigeants et les joueurs à redonner du plaisir au public sportif congolais.