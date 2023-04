Congo-Brazzaville: Paix dans le Pool - Les Etats-Unis vont appuyer le Congo

L'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, Eugene Young, a souligné le 12 avril au Haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry Kolélas, que son pays va continuer à appuyer le processus de paix en cours dans le département du Pool.

Au cours de leur entrevue, Euloge Landry Kolélas et Eugene Young ont fait, en premier, le point de la coopération bilatérale Congo-Etats-Unis d'Amérique, pour laquelle ils ont estimé être merveilleuse et fructueuse.

A propos du Pool, le haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants et son interlocuteur ont discuté du suivi de la mise en oeuvre des projets socio-économiques qui s'y développent, financés par les Etats-Unis. Il s'agit des projets conçus dans le cadre du pré-Démobilisation, désarmement et réinsertion en vue d'assurer le relèvement communautaire de la population et de consolider les acquis de paix dans la contrée.

« Avec le ministre haut-commissaire, nous avons débattu du projet sur la paix et la sécurité en cours de mise en oeuvre dans le Pool, financé par les Etats-Unis à hauteur de 1,2 million de dollars. Nous avons fait aussi le point d'autres micro-projets en exécution dans la contrée, parmi lesquels celui des cantines scolaires qui nourrit chaque jour 100 000 élèves au Congo, mais dont le plus grand nombre se trouve dans le Pool », a indiqué Eugene Young.

Euloge Landry Kolélas et Eugene Young ont aussi évoqué le lancement imminent du programme Démobilisation, désarmement et réinsertion sociale destiné à la réinsertion des ex-combattants et de la population locale.

Co-financé à hauteur de 8 milliards FCFA, avec la quote-part congolaise de 2 milliards FCFA, le projet prévoit la réinsertion sociale d'environ 20 000 personnes, dont 7500 ex-combattants ninjas.

L'objectif visé par le gouvernement est de garantir le relèvement communautaire de la population du Pool, fortement touchée par des conflits armés à répétition, en vue de prévenir la recrudescence des troubles sociaux dans cette partie du pays.