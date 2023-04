Congo-Kinshasa: La Corée mobilise 6 millions pour la lutte anti-mine

Au fil du temps, Séoul s'affirme comme un véritable tremplin sur lequel la République démocratique du Congo doit absolument s'appuyer pour booster son décollage. Rien qu'en termes des projets à impact visible mis en oeuvre sur l'ensemble du territoire, les chiffres parlent mieux.

Le Musée national situé sur le Boulevard Triomphal, à Kinshasa, est, d'ailleurs, un des fruits de cette diplomatie agissante. Pas plus tard que le mardi 4 avril dernier, le Gouvernement coréen, à travers son agence de développement international (Koica), en collaboration avec l'agence des Nations unies pour la lutte anti-mine, a lancé un nouveau projet anti-mine pour lequel il a disponibilisé une importante somme de 6 millions de dollars américains. C'est au Musée national de la RDC, à quelques encablures du Palais du peuple, à Lingwala, qu'a eu lieu, en présence de nombreux invités et personnalités du pays, la cérémonie du lancement de ce projet visant, de façon concrète, "une action anti-mine durable pour soutenir les refugiés de guerre, les déplacés internes et les communautés affectées en RDC, principalement dans les deux Kivu et en Ituri".

Le Projet sera exécuté par l'UNMAS endéans 24 mois.

"Dan son discours, SEM Jaichel Cho a dit que les citoyens Coréens ont directement éprouvé les horreurs de la guerre et les douleurs de l'exil pendant la guerre de Corée, ce qui les rend particulièrement conscients de l'importance de la paix. Il a également exprimé le souhait que la République démocratique du Congo mette fin à plusieurs années d'activités de guérilla et restaure rapidement la paix et la stabilité durables, tout en espérant que le project du gouvernement Coréen contribuera à rétablir la sécurité et à stimuler l'activité économique dans la partie Est du pays.En particulier, cette année marque le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et la RDC.

À cette occasion, SEM Cho a exprimé l'espoir que la coopération entre les deux pays dans divers domaines soit renforcée et que la République démocratique du Congo, avec son immense potentiel, puisse connaître une croissance rapide.Dans son mot de circonstance, le Représentant du Vice-premier ministre de l'intérieur, SEM Peter Kazadi, a affirmé que la RDC est engagée depuis plusieurs années maintenant dans la lutte anti-mine. Pour donner effet à la convention d'Ottawa sur les mines anti-personnelles, le pays a pris le 09 juillet 2011 une loi portant création du centre congolais de l'action anti-mine. Ce centre a connu plusieurs actions dans la cette lancée en vue de matérialiser la politique nationale appelé « Zéro mine » sur l'ensemble du territoire national.

Il a en outre exhorté les partenaires de la RDC à oeuvrer également dans la prévention et non uniquement dans le déminage. De plus, cet événement était l'occasion pour l'UNMAS de présenter à l'intention des invités des démonstrations de déminage ainsi que des méthodes de déminage. Cela, dans l'objectif de contribuer à sensibiliser non seulement la communauté internationale mais aussi la communauté nationale sur l'importance de la question des mines", renseigne, de manière détaillée, un communiqué de presse de l'ambassade coréenne à Kinshasa...