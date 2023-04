Algérie: Nécessité de poursuivre l'actualisation de l'arsenal juridique pour l'adapter à la Constitution

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a mis en avant l'importance de poursuivre l'actualisation de l'arsenal juridique pour son adaptation à la Constitution.

S'exprimant au terme du vote, mardi, par les membres de l'APN de trois projets de lois relatifs à la monnaie et au crédit, aux règles de la comptabilité publique et de la gestion financière, et à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève, M. Boughali a souligné "l'importance de mettre à jour et d'adapter l'arsenal juridique à la nouvelle Constitution".

M. Boughali a par ailleurs évoqué la récupération du manuscrit historique datant de plusieurs siècles, estimant que "c'est un acquis qui s'inscrit dans le cadre de la conservation de la mémoire collective de la Nation et une preuve indéniable de l'attachement de la société algérienne à sa glorieuse histoire".

M. Boughali a évoqué une autre étape "qui témoigne du sentiment de fierté de notre identité et notre appartenance", en l'occurrence la journée du savoir, affirmant à ce propos: "Nous sommes au mois d'avril, mois qui célèbre le savoir et rend hommage au pionnier de la renaissance contemporaine, Cheikh Abdelhamid Ben Badis, lequel a ancré cette appartenance et l'a immortalisé dans son célèbre ver "le peuple d'Algérie est musulman et à l'Arabité il appartient", car convaincu que le salut de la Nation réside dans le savoir.

Par ailleurs, le président de l'APN a évoqué "la situation dans les territoires palestiniens marquée par les assassinats et les arrestations de nos frères palestiniens et la profanation des lieux saints au su et au vu du monde entier", appelant "les hommes libres dans le monde à faire face à la barbarie et aux crimes perpétrés par l'entité sioniste et à soutenir la juste cause de nos frères en Palestine occupée".